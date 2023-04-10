Тіна Кунакі показала, як відсвяткувала день народження без Венсана Касселя (фото)

Зіркова пара ще більше підігріла чутки про своє розлучення.

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26-річна французька модель Тіна Кунакі показала, як відсвяткувала день народження без Венсана Касселя. Знімками з гучної вечірки юна зірка подіумів ділиться у своєму Instagram з 1,4 млн підписників.

"Є моменти, до яких слова не доходять ❤️26…" — підписала карусель фото іменинниця, яка ще більше підігріла чутки про розлучення з 56-річним французьким актором Венсаном Касселем.

На знімках Тіна позувала в компанії друзів у яскравому червоному комбінезоні. Її кучеряве волосся традиційно було розпущене.

Тіна Кунакі відсвяткувала 26-й день народження

На вечірці не помітили чоловіка моделі. Цим пара ще більше спровокувала домисли про свій розрив.

Кунакі та Кассель одружилися у 2018 році. Від їхнього союзу підростає донька Амазонія, яку вони не показують публіці.

До шлюбу з молодшою на 30 років моделлю французький актор був одружений з Монікою Беллуччі, з якою вони виховують двох спільних дітей — Діву та Леоні.

Венсан Кассель та Тіна Кунакі Фото: The Kooples

За словами інсайдерів, Кунакі та Кассель розійшлися ще кілька тижнів тому, а юна модель "розбита горем". Офіційних причин та заяв з боку подружжя наразі немає.

Нагадаємо, Тіна Кунакі та Венсан Кассель розлучаються.

Також Фокус писав про два трендові образи від Тіни Кунакі.