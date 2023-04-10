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Стиль життя

Тіна Кунакі показала, як відсвяткувала день народження без Венсана Касселя (фото)

Тіна Кунакі та Венсан Кассель, Тіна Кунакі та Венсан Кассель розлучаються, Тіна Кунакі та Венсан Кассель донька
Фото: tinakunakey | Тіна Кунакі та Венсан Кассель

Зіркова пара ще більше підігріла чутки про своє розлучення.

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26-річна французька модель Тіна Кунакі показала, як відсвяткувала день народження без Венсана Касселя. Знімками з гучної вечірки юна зірка подіумів ділиться у своєму Instagram з 1,4 млн підписників.

"Є моменти, до яких слова не доходять ❤️26…" — підписала карусель фото іменинниця, яка ще більше підігріла чутки про розлучення з 56-річним французьким актором Венсаном Касселем.

На знімках Тіна позувала в компанії друзів у яскравому червоному комбінезоні. Її кучеряве волосся традиційно було розпущене.

Тіна Кунакі відсвяткувала 26-й день народження

На вечірці не помітили чоловіка моделі. Цим пара ще більше спровокувала домисли про свій розрив.

Кунакі та Кассель одружилися у 2018 році. Від їхнього союзу підростає донька Амазонія, яку вони не показують публіці.

До шлюбу з молодшою на 30 років моделлю французький актор був одружений з Монікою Беллуччі, з якою вони виховують двох спільних дітей — Діву та Леоні.

Венсан Кассель та Тіна Кунакі Fullscreen
Венсан Кассель та Тіна Кунакі
Фото: The Kooples

За словами інсайдерів, Кунакі та Кассель розійшлися ще кілька тижнів тому, а юна модель "розбита горем". Офіційних причин та заяв з боку подружжя наразі немає.

Нагадаємо, Тіна Кунакі та Венсан Кассель розлучаються.

Також Фокус писав про два трендові образи від Тіни Кунакі.