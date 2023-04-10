Тина Кунаки показала, как отпраздновала день рождения без Венсана Касселя (фото)

Звездная пара еще больше подогрела слухи о своем разводе.

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26-летняя французская модель Тина Кунаки показала, как отпраздновала день рождения без Венсана Касселя. Снимками с громкой вечеринки юная звезда подиумов делится в своем Instagram с 1,4 млн подписчиков.

"Есть моменты, до которых слова не доходят ❤️26…" — подписала карусель фото именинница, еще больше подогревшая слухи о разводе с 56-летним французским актером Венсаном Касселем.

На снимках Тина позировала в компании друзей в ярко-красном комбинезоне. Ее вьющиеся волосы традиционно были распущены.

Тина Кунаки отпраздновала 26-й день рождения

На вечеринке не заметили мужа модели. Этим пара еще больше спровоцировала домыслы о своем разрыве.

Кунаки и Кассель поженились в 2018 году. От их союза подрастает дочь Амазония, которую они не показывают публике.

До брака с младшей на 30 лет моделью французский актер был женат на Монике Беллуччи, с которой они воспитывают двух общих детей — Деву и Леони.

Венсан Кассель и Тина Кунаки Фото: The Kooples

По словам инсайдеров, Кунаки и Кассель разошлись еще несколько недель назад, а юная модель "разбита горем". Официальных причин и заявлений со стороны супругов нет.

Напомним, Тина Кунаки и Венсан Кассель разводятся.

Также Фокус писал о двух трендовых образах от Тины Кунаки.