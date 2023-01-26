В кожаном пальто и тренче: Тина Кунаки показала два образа на Парижской неделе моды

Супруга Венсана Касселя посетила несколько показов на Парижской неделе моды.

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25-летняя французская модель Тина Кунаки стала одной из звездных гостей ужина, организованного итальянским модным Домом Gucci в отеле Ritz в Париже. Об этом пишет Vogue.

Сначала молодая жена Венсана Касселя появилась в красном кожаном пальто с серыми полосами и поясом на талии. Свой образ она дополнила высокими сапогами на шнуровке и каблуках. На шее у звезды был жемчужный чокер. Тина распустила свои длинные кудрявые волосы и сделала насыщенный макияж.

[ + – ] Тина Кунаки Фото: Getty Images

Позже известная модель также присутствовала на показе Alexandre Vauthier Haute Couture весна-лето 2023 в рамках Парижской недели моды. Там Кунаки появилась в бежевом тренче, сером пуловере, синих джинсах и обута в кроссовки. Волосы тогда звезда подиумов собрала в пучок и сделала менее яркий мейкап.

[ + – ] Тина Кунаки Фото: Getty Images

Напомним, модель Тина Кунаки показала, как правильно носить платье-рубашку.

Также Фокус писал, что итальянский модный дом Gucci обвинили в пропаганде педофилии – поводом стала рекламная кампания новой коллекции "HA HA HA" с участием музыканта Гарри Стайлса, где он снялся в футболке с изображением розового мишки на фоне детского матраса.