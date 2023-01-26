У шкіряному пальті та тренчі: Тіна Кунакі показала два образи на Паризькому тижні моди

Дружина Венсана Касселя відвідала кілька показів Паризького тижня моди.

Related video

25-річна французька модель Тіна Кунакі стала однією із зіркових гостей вечері, організованої італійським модним Будинком Gucci у готелі Ritz у Парижі. Про це пише Vogue.

Спочатку молода дружина Венсана Касселя з'явилася у червоному шкіряному пальті із сірими смугами та поясом на талії. Свій образ вона доповнила високими чоботами на шнурівці та підборах. На шиї у зірки був перлинний чокер. Тіна розпустила своє довге кучеряве волосся і зробила насичений макіяж.

[ + – ] Тіна Кунакі Фото: Getty Images

Пізніше відома модель була також присутня на показі Alexandre Vauthier Haute Couture весна-літо 2023 в межах Паризького тижня моди. Там Кунакі з'явилася у бежевому тренчі, сірому пуловері, синіх джинсах і взута у кросівки. Волосся тоді зірка подіумів зібрала в пучок і зробила менш яскравий макіяж.

[ + – ] Тіна Кунакі Фото: Getty Images

Нагадаємо, модель Тіна Кунакі показала, як правильно носити сукню-сорочку.

Також Фокус писав, що італійський модний будинок Gucci звинуватили у пропаганді педофілії — приводом стала рекламна кампанія нової колекції "HA HA HA" за участю музиканта Гаррі Стайлса, де він знявся у футболці із зображенням рожевого ведмедика на тлі дитячого матраца.