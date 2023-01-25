Тіна Кунакі показала, як носити сукню-сорочку (фото)

Зірка подіумів обрала образ, що підійде як для офіційних, так і вечірніх виходів на публіку.

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25-річна французька модель Тіна Кунакі показала, як правильно носити сукню-сорочку. Знімками в новому стильному аутфіті зірка подіумів поділилася у своєму Instagram.

Молода дружина Венсана Касселя відвідала напередодні захід швейцарського брендуBally у Санкт-Моріці. Для виходу у світ молода мама обрала приталену білу сукню-сорочку.

На ногах французької моделі були темно-зелені босоніжки на мініпідборах. Волосся Тіна Кунакі залишила розпущеним.

[ + – ] Тіна Кунакі

"@bally, @rhuigi, дякую🌲 ☃️ 💨 за гарно проведений час і спогади. ❤️", — підписала карусель фото французька знаменитість.

[ + – ] Тіна Кунакі

З 2018 року юна модель одружена з французьким актором Венсаном Касселем — колишнім чоловіком Моніки Беллуччі. Від зіркового союзу підростає донька Амазонія, яку батьки не показують публіці.

Також зіркове подружжя часто проводить час з донькою Касселя від попереднього шлюбу, 18-річною Дівою. Дівчина будує кар'єру у модельній галузі та прикрашає обкладинки відомих глянців.

Нагадаємо, Тіна Кунакі знялася в образі русалки на березі океану.

Також Фокус писав про зворушливі кадри з бразильського відпочинку Тіни Кунакі та Венсана Касселя.