Тіна Кунакі показала, як носити сукню-сорочку (фото)
Зірка подіумів обрала образ, що підійде як для офіційних, так і вечірніх виходів на публіку.
25-річна французька модель Тіна Кунакі показала, як правильно носити сукню-сорочку. Знімками в новому стильному аутфіті зірка подіумів поділилася у своєму Instagram.
Молода дружина Венсана Касселя відвідала напередодні захід швейцарського брендуBally у Санкт-Моріці. Для виходу у світ молода мама обрала приталену білу сукню-сорочку.
На ногах французької моделі були темно-зелені босоніжки на мініпідборах. Волосся Тіна Кунакі залишила розпущеним.
"@bally, @rhuigi, дякую🌲 ☃️ 💨 за гарно проведений час і спогади. ❤️", — підписала карусель фото французька знаменитість.
З 2018 року юна модель одружена з французьким актором Венсаном Касселем — колишнім чоловіком Моніки Беллуччі. Від зіркового союзу підростає донька Амазонія, яку батьки не показують публіці.
Також зіркове подружжя часто проводить час з донькою Касселя від попереднього шлюбу, 18-річною Дівою. Дівчина будує кар'єру у модельній галузі та прикрашає обкладинки відомих глянців.
Нагадаємо, Тіна Кунакі знялася в образі русалки на березі океану.
Також Фокус писав про зворушливі кадри з бразильського відпочинку Тіни Кунакі та Венсана Касселя.