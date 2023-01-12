Тіна Кунакі постала в образі русалки (фото)
Молода дружина Венсана Касселя продовжує відпочивати на березі Атлантичного океану.
25-річна французька модель Тіна Кунакі постала в образі русалки. Знімком з відпочинку зірка подіумів ділиться у своєму Instagram з майже півтора млн підписників.
На фото молода дружина актора Венсана Касселя позує у воді без макіяжу та з розпущеним волоссям. Її знімав легендарний американський фотограф Брюс Вебер у Монтоці, на березі Атлантичного океану.
"Незабутній момент в Монтоці з татом Боніто @bruce_weber", — підписала знімок зірка подіумів та молода мама.
Підписники моделі засипали її схвальними коментарями та компліментами, зокрема фото прокоментувала знаменита дизайнерка Голлівуду Аміна Муадді.
До цього Тіна Кунакі та Венсан Кассель відпочивали в Бразилії та ділилися новорічними зворушливими кадрами. Колишній чоловік Моніки Беллуччі та молодша за нього на 30 років модель одружилися у 2018 році. Від зіркового союзу підростає донька Амазонія, яку батьки намагаються тримати подалі від ока громадськості.
Нагадаємо, Тіна Кунакі та Венсан Кассель показали, як зустріли Новий 2023 рік.
Також Фокус писав про трендову спідницю на 2023 рік, яку продемонструвала Тіна Кунакі під час відпочинку.