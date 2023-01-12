Тіна Кунакі постала в образі русалки (фото)

Молода дружина Венсана Касселя продовжує відпочивати на березі Атлантичного океану.

Related video

25-річна французька модель Тіна Кунакі постала в образі русалки. Знімком з відпочинку зірка подіумів ділиться у своєму Instagram з майже півтора млн підписників.

На фото молода дружина актора Венсана Касселя позує у воді без макіяжу та з розпущеним волоссям. Її знімав легендарний американський фотограф Брюс Вебер у Монтоці, на березі Атлантичного океану.

"Незабутній момент в Монтоці з татом Боніто @bruce_weber", — підписала знімок зірка подіумів та молода мама.

Підписники моделі засипали її схвальними коментарями та компліментами, зокрема фото прокоментувала знаменита дизайнерка Голлівуду Аміна Муадді.

[ + – ] Тіна Кунакі

До цього Тіна Кунакі та Венсан Кассель відпочивали в Бразилії та ділилися новорічними зворушливими кадрами. Колишній чоловік Моніки Беллуччі та молодша за нього на 30 років модель одружилися у 2018 році. Від зіркового союзу підростає донька Амазонія, яку батьки намагаються тримати подалі від ока громадськості.

[ + – ] Тіна Кунакі Фото: Instagram tinakunakey

Нагадаємо, Тіна Кунакі та Венсан Кассель показали, як зустріли Новий 2023 рік.

Також Фокус писав про трендову спідницю на 2023 рік, яку продемонструвала Тіна Кунакі під час відпочинку.