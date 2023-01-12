Тина Кунаки предстала в образе русалки (фото)

Молодая супруга Венсана Касселя продолжает отдыхать на берегу Атлантического океана.

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25-летняя французская модель Тина Кунаки предстала в образе русалки. Снимком с отдыха звезда подиумов делится в своем Instagram с почти полутора миллионов подписчиков.

На фото молодая жена актера Венсана Касселя позирует в воде без макияжа и с распущенными волосами. Ее снимал легендарный американский фотограф Брюс Вебер в Монтоке на берегу Атлантического океана.

"Незабываемый момент в Монтоке с папой Бонито @bruce_weber", — подписала снимок звезда подиумов и молодая мама.

Подписчики модели засыпали ее одобрительными комментариями и комплиментами, в том числе фото прокомментировала знаменитая дизайнер Голливуда Амина Муадди.

[ + – ] Тина Кунаки

До этого Тина Кунаки и Венсан Кассель отдыхали в Бразилии и делились новогодними трогательными кадрами. Бывший муж Моники Беллуччи и младше его на 30 лет модель поженились в 2018 году. От звездного союза подрастает дочь Амазония, которую родители пытаются держать подальше от глаз общественности.

[ + – ] Тина Кунаки Фото: Instagram tinakunakey

Напомним, Тина Кунаки и Венсан Кассель показали, как встретили Новый 2023 год.

Также Фокус писал о трендовой юбке на 2023 год, которую продемонстрировала Тина Кунаки во время отдыха.