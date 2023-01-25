Тина Кунаки показала, как носить платье-рубашку (фото)

Звезда подиумов выбрала образ, который подойдет как для официальных, так и для вечерних выходов на публику.

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25-летняя французская модель Тина Кунаки показала, как правильно носить платье-рубашку. Снимками в новом стильном аутфите звезда подиумов поделилась в своем Instagram.

Молодая жена Венсана Касселя посетила накануне мероприятие швейцарского бренда Bally в Санкт-Морике. Для выхода в свет молодая мама выбрала приталенное белое платье-рубашку.

На ногах французской модели были темно-зеленые босоножки на мини-каблуках. Волосы Тина Кунаки оставила распущенными.

[ + – ] Тина Кунаки

"@bally, @rhuigi, спасибо🌲 ☃️ 💨 за хорошо проведенное время и воспоминания. ❤️", — подписала карусель фото французская знаменитость.

[ + – ] Тина Кунаки

С 2018 года юная модель замужем за французским актером Венсаном Касселем — бывшим мужем Моники Беллуччи. От звездного союза подрастает дочь Амазония, которую родители не показывают публике.

Также супруги часто проводят время с дочерью Касселя от предыдущего брака, 18-летней Девой. Девушка строит карьеру в модельной отрасли и украшает обложки известных глянцев.

Напомним, Тина Кунаки снялась в образе русалки на берегу океана.

Также Фокус писал о трогательных кадрах из бразильского отдыха Тины Кунаки и Венсана Касселя.