Приводом для звинувачень стала рекламна кампанія за участю музиканта Гаррі Стайлса.

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Італійський модний дім Gucci звинуватили у пропаганді педофілії — приводом стала рекламна кампанія нової колекції "HA HA HA" за участю музиканта Гаррі Стайлса, де він знявся у футболці із зображенням рожевого ведмедика на тлі дитячого матраца. Про це пише Daily Mail.

Користувачам мережі не сподобалося використання дитячої атрибутики у дорослій рекламі: про те, що дорослий позує поруч із дитячим матрацом, розглянули непристойні натяки.

"Чому в Gucci в рекламі Гаррі Стайлс, дорослий чоловік, позує з дитячим матрацом і в рожевій футболці з плюшевим ведмедиком? Мені таке не подобається", — написала в твіттері шотландська телеведуча Джилліан Маккейт. Її підтримали інші користувачі.

Щодо рекламної кампанії висловилася і правнучка засновника Gucci Александра Заріні, яка також є засновницею фонду, який займається боротьбою із сексуальним насильством щодо дітей.

"Gucci створений, щоб бути найелегантнішим брендом із продуктом найвищої якості. Напрямок, який він, здається, приймає зараз, викликає занепокоєння. Захист дітей завжди повинен стояти на першому місці і з нього не можна сміятися", — написала вона в соцмережах.

Хоча зображення з колекції "HA HA HA" опублікували на початку листопада, пост в Instagram, що рекламує кампанію, викликав нову хвилю розголосу зараз.

Користувачі соцмереж також звернули увагу на те, що Gucci і Balenciaga, що нещодавно потрапили в гучний скандал, належать одній компанії – Kering. У модному будинку критика поки що не прокоментована, Гаррі Стайлс також не висловлювався з цього приводу.

Нагадаємо, модний будинок Balenciaga піддався критиці з боку батьків після того, як у мережі з'явилися кадри нової рекламної кампанії із зображенням дітей, які тримають у руках плюшевих ведмедиків, одягнених у бондаж. Після цього іспанський бренд прибрав два знімки, де малюки тримають іграшку в руках і залишив найнешкідливіший.