Поводом для обвинений стала рекламная кампания с участием музыканта Гарри Стайлса.

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Итальянский модный дом Gucci обвинили в пропаганде педофилии – поводом стала рекламная кампания новой коллекции "HA HA HA" с участием музыканта Гарри Стайлса, где он снялся в футболке с изображением розового мишки на фоне детского матраса. Об этом пишет Daily Mail.

Пользователям сети не понравилось использование детской атрибутики во взрослой рекламе: о том, что взрослый позирует рядом с детским матрасом, рассмотрели непристойные намеки.

"Почему у Gucci в рекламе Гарри Стайлс, взрослый мужчина, позирует с детским матрасом и в розовой футболке с плюшевым мишкой? Мне такое не нравится", – написала в твиттере шотландская телеведущая Джиллиан Маккейт. Ее поддержали другие пользователи.

Относительно рекламной кампании высказалась и правнучка основателя Gucci Александра Зарини, которая также является основательницей фонда, занимающегося борьбой с сексуальным насилием в отношении детей.

"Gucci был создан, чтобы быть самым элегантным брендом с продуктом высочайшего качества. Направление, которое он, кажется, принимает сейчас, вызывает беспокойство. Защита детей всегда должна стоять на первом месте и над ней нельзя смеяться", — написала она в соцсетях.

Хотя изображения из коллекции "HA HA HA" были опубликованы в начале ноября, пост в Instagram, рекламирующий кампанию, вызвал новую волну огласки сейчас.

Пользователи соцсетей также обратили внимание на то, что недавно попавшие в громкий скандал Gucci и Balenciaga принадлежат одной компании – Kering. В модном доме критика пока не прокомментирована, Гарри Стайлс также не высказывался по этому поводу.

Напомним, модный дом Balenciaga подвергся критике со стороны родителей после того, как в Сети появились кадры новой рекламной кампании с изображением детей, держащих в руках плюшевых мишек, одетых в бондаж. После этого испанский бренд убрал два снимка, где малыши держат игрушку в руках и оставил самый безобидный