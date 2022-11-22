Бренд Balenciaga попал в скандал из-за рекламы детских сумок с элементами БДСМ

В Balenciaga пока никак не отреагировали на возмущение родителей.

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Модный дом Balenciaga подвергся критике со стороны родителей после того, как в Сети появились кадры новой рекламной кампании с изображением детей, держащих в руках плюшевых мишек, одетых в бондаж. После этого испанский бренд убрал два снимка, где малыши держат игрушку в руках и оставил самый безобидный, пишет Daily Mail.

На первом фото в интернет-магазине был изображен маленький рыжеволосый ребенок, стоящий на плюшевой розовой кровати и держащий за кожаный ремешок белую плюшевую сумку. Помимо шипастых кожаных браслетов на руках и ногах медведя, мягкая игрушка одета в укороченный топ из сетки с цепочкой и замком на шее.

Фото: Balenciaga

В разделе магазина подарков на веб-сайте было еще одно изображение ребенка, стоящего на диване и держащего фиолетовую пушистую игрушечную сумку.

Наряду с кожаным костюмом S&M, плюшевая игрушка также одета в черные кружевные стринги.

Фото: Balenciaga

На заднем плане на приставном столике стоит синяя игрушечная сумка, обмотанная кожаными ремешками с заклепками.

Фото: Balenciaga

Хотя сумки еще не доступны для покупки на веб-сайте, изображения были созданы для рекламы предметов их подарочного ассортимента, включая многоразовые кофейные чашки за 90 фунтов стерлингов и шлейку для собак за 705 фунтов стерлингов.

Неудивительно, что изображения кампании вызвали ажиотаж среди родителей в социальных сетях, которые назвали их "жуткими" и "неудобными".

"Ужасно, сколько взрослых, должно быть, участвовало в этом", "Родители, фотографы, креативные директора, копирайтеры, сотрудники дизайнерских агентств, продюсеры, менеджеры, рекламщики… и никто из них не подумал: "Подожди минутку?", "Господи, это просто жутко и неправильно", "Б***ь типична для Balenciaga. Они шокируют, чтобы привлечь внимание к хламу с завышенной ценой. Это похоже на социальный эксперимент о том, насколько смешны продукты, но люди покупают мусор",

"Это, однако, отвратительно и граничит с развратом. Что заставило родителей этого ребенка думать, что это нормально, я не могу понять", "Это очень неудобное изображение", – пишут в соцсетях взрослые.

В Balenciaga пока никак не прокомментировали эти снимки.

Бондаж – это эротико-эстетическая практика, заключающаяся в лишении одним партнером (доминирующим) другого (подчиняющегося) той или иной степени физической подвижности и/или свободы действий с целью получения психосексуального и/или эстетического удовольствия. Обычно рассматривается как одна из составляющих частей БДСМ. Чаще всего под бондажом понимают связывание, но также в это понятие входят другие виды ограничения или лишения свободы действий: сковывание, использование колодок, наручников, ремней и тому подобных предметов, заключение в клетку и т. д.

Ранее мы писали, что Balenciaga выпустили сумки в виде пакета чипсов, а также мусорные пакеты по цене $1790.