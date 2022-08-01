Balenciaga выпустил в продажу мусорные мешки по цене $1790 за штуку

По словам креативного директора Balenciaga Демны Гвасалии, он не смог отказать себе в удовольствии спровоцировать модный скандал.

Испанский модный дом Balenciaga начал продавать мешки для мусора по цене $1790. Бренд пометил мешки для мусора как Trash Pouch. После этого шага многие люди в Интернете задаются вопросом, проводит ли бренд социальный эксперимент или просто троллит массы, пишет Тhe Тeal Мango.

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Новинка доступна в трех различных цветах: черном, синем и белом. Черный и синий варианты поставляются с черной нитью, а белый – с красной. Согласно официальному сайту Balenciaga, продукт "вдохновлен мешком для мусора".

Фото: Balenciaga Фото: Balenciaga

"Я не мог упустить возможность сделать самый дорогой мешок для мусора в мире, потому что кто не любит модные скандалы?" – объяснил идею креативный директор Balenciaga Демна Гвасалия.

После старта продажи продукта по непомерной цене люди в социальных сетях начали троллить Balenciaga и называть их стратегию нелепой.

"У Balenciaga есть мешок для мусора на продажу за $1790. Я думаю, что дизайнерская мода – это болезненный социальный эксперимент", "Роскошная "мода" – это легальное воровство. Высокая мода в данном случае – шутка. Balenciaga выпустила мешок для мусора за $1790 долларов", "Кого-то из balenciaga нужно немедленно посадить в тюрьму за то, что он разработал эти де**мовые пакеты для мусора и продал их за $1800. И мне действительно нравится balenciaga – но, черт возьми, они зашли слишком далеко", "Кошелек из мусорного мешка – @BALENCIAGA намеренно продает сверхдорогие сигналы низкого статуса. Богатые покупают их, чтобы отличаться от представителей среднего класса, которые боятся носить их, опасаясь, что их примут за представителей низшего класса", – пишут в соцсетях разгневанные пользователи.

Balenciaga – не первый бренд, выпустивший спорный продукт по такой огромной цене. В 2017 году испанский лейбл BIIS представил серию кожаных сумок в стиле мусорных мешков. Они запустили его под названием Bin Bag. "Мешок для мусора" был трех разных размеров: маленький, средний и большой. Маленькие стоили $258, средние – $346, а большие – $422.

В 2016 году скейт-бренд Supreme продавал обычные глиняные кирпичи для дома по 30 долларов за штуку. Продукт представлял собой простой кирпич со словом "Supreme" на одной стороне. Он был распродан за считанные минуты, а несколько дней спустя на сайтах перепродажи он стоил уже до $1000.

Дизайнер Гвасалия и раньше попадал под шквал критики. В марте этого года он обернул Ким Кардашьян желто-черной предупреждающей лентой Balenciaga. В 2017 году дизайнер выпустил дубликат синей сумки для покупок Ikea за $2145 долларов. Оригинальная сумка Ikea стоит всего $0,99.

[ + – ] Ким Кардаштян и Демна Гвасалия Фото: Instagram demnagram

Напомним, нашумевшая коллаборация бренда репера Канье Уэста Yeezу, сети магазинов бюджетной одежды GAP и люксового дома моды Balenciaga открыла первый в мире офлайн магазин, в котором можно приобрести их товары. Рop-up, работавшей в самом центре Нью-Йорка на Times Square в 40-градусную жару, привлек огромное число поклонников. Магазин напоминал старый гараж с огромной свалкой одежды. Покупателям приходилось копаться в куче вещей, набитых в мешки, стоящие посреди помещения, в поисках нужного размера и фасона.