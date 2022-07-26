Жители Лос-Анджелеса копаются в мусорных баках в поисках одежды Balenciaga

Коллаборация YEEZY GAP Engineered by Balenciaga продолжает удивлять поклонников.

Недавно нашумевшая коллаборации бренда репера Канье Уэста Yeezу, сети магазинов бюджетной одежды GAP и люксового дома моды Balenciaga открыла первый в мире офлайн магазин, в котором можно приобрести их товары. Рop-up, работавшей в самом центре Нью-Йорка на Times Square в 40-градусную жару, привлек огромное число поклонников.

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По информации NYT, в первый день перед магазином выстроилась гигантская очередь. Это было важное событие для тех, кто следил за партнерством с момента его появления два года назад. Покупатели впервые смогли увидеть и потрогать одежду, хоть и не разложенную на стеллажах, а набитую в огромные мешки.

Поклонникам предлагали примерить футболки унисекс, двухслойные худи и рубашки с длинными рукавами темных цветов, а также бесшовные и укороченные топы с изображением летящих голубей на спине.

Рop-up магазин напоминал старый гараж с огромной свалкой одежды. Покупателям приходилось копаться в куче вещей, набитых в мешки, стоящие посреди помещения, в поисках нужного размера и фасона.

На этом представление не закончилось и капсульная коллекция отправилась путешествовать по американским городам. Как пишет издание Paper, несколько дней назад фургоны YEEZY GAP повезли одежду в Лос-Анджелес, Майами и Чикаго.

В этих городах открылись рop-up магазины под открытым небом с гигантскими черными мусорными баками, полными товаров YEEZY GAP Engineered by Balenciaga.

Порядок на площадках обеспечивали люди в черном. Они следили за тем, чтобы покупатели не устраивали давки, пока те копались в мусорках в поисках нужной вещи.

Стоит отметить, что капсульная коллекция YEEZY GAP Engineered by Balenciaga доступна для покупки в интернете, поэтому поездки по разным городам в утомляющую жару и копание в мусорных баках — сознательный выбор поклонников бренда.

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