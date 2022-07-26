Hermès сняли необычное промо для Apple Watch

Оранжевые коробки для ремешков Apple Watch Hermès развесили на апельсиновых деревьях.

Французский модный дом Hermès тесно сотрудничает с компанией Apple, и уже в этом году планирует запустить коллекцию ремешков для Apple Watch Hermès. Новый продукт будет отличаться от других коллабораций тем, что девайс можно будет носить только с оригинальным ремешком. Чтобы привлечь внимание к продукту, французский модный дом запустил яркое промо на солнечном венецианском острове Маццорбо.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Оранжевые коробки для Apple Watch Hermès были развешаны на апельсиновых деревьях и разбросаны по полю вдоль дороги. А гости пресс-тура, прихватив корзинки и тележки, собирали урожай. Об этом пишут в Telegram-канале WorldIsBrand.

Как известно, у модного дома есть несколько типов ремешков для смарт-часов. Первый очень похож на классический вариант для Apple Watch. Он будет узнаваемого оранжевого цвета Hermès и подойдет для моделей смарт-часов в серебристом корпусе. Об этом пишет издание La manzana mordida.

Два других варианта ремешков французский модный дом создал для смарт-часов цвета "черный космос".

Первый — нейлоновый ремешок Simple Tour Jumping. Доступны различные цвета с уникальным дизайном Hermès.

Второй — кожаный ремешок Simple Tour Attelage с элегантным крючком, напоминающим о конном наследии французского бренда.

Фокус ранее писал о том, что модный дом Jean Paul Gaultier создал лаймово-зеленые и розовые серьги из жестяной банки с логотипом бренда, вдохновившись одним из знаковых произведений кутюрье Жана-Поля Готье — упаковкой духов в виде консервной банки. Стоимость аксессуара 320 евро.

Также Фокус рассказывал о том, что на днях в центре Нью-Йорка открыли первый в мире магазин коллаборации Yeeze GAP Engineered by Balenciaga, который больше напоминал модную свалку. Покупатели заходили в мрачное помещение, посреди которого стояли мешки землистого цвета, наполненные новыми моделями товаров с бирками и ценниками. Чтобы найти вещь нужного размера и фасона, приходилось буквально копаться в куче одежды.