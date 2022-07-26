Hermès зняли незвичайне промо для Apple Watch

Помаранчеві коробки для ремінців Apple Watch Hermès розвісили на апельсинових деревах.

Французький модний дім Hermès тісно співпрацює з компанією Apple і вже цього року планує запустити колекцію ремінців для Apple Watch Hermès. Новий продукт відрізнятиметься від інших колаборацій тим, що девайс можна буде носити тільки з оригінальним ремінцем. Для того, щоб привернути увагу до продукту, французький модний дім запустив яскраве промо на сонячному венеційському острові Маццорбо.

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Помаранчеві коробки Apple Watch Hermès були розвішані на апельсинових деревах і розкидані по полю вздовж дороги. А гості престуру, прихопивши кошики та візки, збирали врожай. Про це пишуть у Telegram-каналі WorldIsBrand.

[ + – ] Промо колаборації Apple Watch Hermès на острові Маццорбо Фото: Скриншот из Telegram

[ + – ] Коробки для Apple Watch Hermès були розвішані на апельсинових деревах і розкидані вздовж дороги Фото: Скриншот из Telegram

Як відомо, модний дім має кілька типів ремінців для смарт-годинників. Перший дуже нагадує класичний варіант для Apple Watch. Він матиме впізнаваний помаранчевий колір Hermès і підійде для моделей смарт-годинників у сріблястому корпусі. Про це пише видання La manzana mordida.

Два інші варіанти ремінців французький модний будинок створив для смарт-годинника кольору "чорний космос".

Перший — нейлоновий ремінець Simple Tour Jumping. Доступні різні кольори з унікальним дизайном Hermès.

Другий — шкіряний ремінець Simple Tour Attelage із елегантним гачком, що нагадує про кінну спадщину французького бренду.

Фокус раніше писав про те, що модний дім Jean Paul Gaultier створив лаймово-зелені та рожеві сережки з жерстяної банки з логотипом бренду, надихнувшись одним зі знакових творів кутюр'є Жана-Поля Готьє — упаковкою парфумів у вигляді консервної банки. Вартість аксесуара 320 євро.

Також Фокус розповідав про те, що днями в центрі Нью-Йорка відкрили перший у світі магазин колаборації Yeeze GAP Engineered by Balenciaga, який більше нагадував модне звалище. Покупці заходили в похмуре приміщення, серед якого стояли мішки землистого кольору, наповнені новими моделями продуктів із бирками тацінниками. Щоб знайти річ потрібного розміру та фасону, доводилося буквально порпатися в купі одягу.