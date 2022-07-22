Модне звалище Balenciaga у центрі Нью-Йорка

На Times Square відкрили перший у світі магазин колаборації Yeeze GAP Engineered by Balenciaga.

Днями в Нью-Йорку відкрили перший у світі магазин колаборації бренду Каньє Веста Yeezy, мережі магазинів бюджетного одягу Gap та люксового будинку моди Balenciaga, в якому можна придбати товари. Про це пише видання Нighsnobiety.

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Рop-up магазин на Times Square є сірим приміщенням з яскравим освітленням, серед якого стоять мішки землистого кольору, наповнені новими моделями товарів під брендом Yeezy Gap Engineered by Balenciaga. На речах прості бирки та цінники. Щоб знайти свій розмір та стиль, покупцям доводиться довго копатися в купі одягу.

Фото: Instagram

Як відомо, раніше колаборація Ye+Gap була доступна тільки для попереднього замовлення на сайті.

Про відкриття нового магазини Yeezy та Gap повідомили в новому обліковому записі Yeezy в Instagram. У соцмережах також з'явився рекламний ролик, у якому дві фігури в масках і капюшонах, схожі на Каньє Веста та креативного дизайнера Balenciaga Демна Гвасалія, укладають угоду у темній кімнаті.

Минулого тижня репер опублікував фотографію голови Gap Inc. Боба Мартіна і зазначив, що прийшов у Gap, щоб постачати хороший товар прямо до магазинів.

"У нас було два найбільші дні продажів в історії Gap відтоді, як я там. Ми продали ідеальну чорну толстовку на 14 мільйонів доларів за ціною 80 доларів за толстовку з рекламного ролика, який був показаний один раз. Я прийшов у Gap, щоб завжди пропонувати людям продукцію гарної якості" — написав Є.

За інформацією ЗМІ, на Times Square відкрили лише перший у світі магазин, який особисто продає Yeeze GAP Engineered by Balenciaga. У планах у Каньє Веста відкрити магазини в інших містах та штатах.

Раніше Фокус писав про те, що Каньє Вест запустив виробництво власних автомобілів. Його перша машина — електричний позашляховик із простим дизайном. Його виробництво налагодять на території США.