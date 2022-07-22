Модная свалка Balenciaga в центре Нью-Йорка

На Times Square открыли первый в мире магазин коллаборации Yeeze GAP Engineered by Balenciaga.

На днях в Нью-Йорке открыли первый в мире магазин коллаборации бренда Канье Уэста Yeezy, сети магазинов бюджетной одежды Gap и люксового дома моды Balenciaga, в котором можно приобрести товары. Об этом пишет издание Нighsnobiety.

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Рop-up магазин на Times Square представляет собой серое помещение с ярким освещением, посреди которого стоят мешки землистого цвета, наполненные новыми моделями товаров под брендом Yeezy Gap Engineered by Balenciaga. На вещах обыкновенные бирки и ценники. Чтобы найти свой размер и стиль, покупателям приходиться долго копаться в куче одежды.

Фото: Instagram

Как известно, ранее коллаборация Ye + Gap была доступна только для предварительного заказа на сайте.

Об открытии нового магазины Yeezy и Gap сообщили в новой учетной записи Yeezy в Instagram. В соцсетях также появился рекламный ролик, в котором две фигуры в масках и капюшонах, похожие на Канье Уэста и креативного дизайнера Balenciaga Демна Гвасалия, заключают сделку в темной комнате.

На прошлой неделе рэпер опубликовал фотографию председателя Gap Inc. Боба Мартина и отметил, что пришел в Gap, чтобы поставлять хороший товар прямо в магазины.

"У нас было два самых больших дня продаж в истории Gap с тех пор, как я там. Мы продали идеальную черную толстовку на 14 миллионов долларов по цене 80 долларов за толстовку из рекламного ролика, который был показан один раз. Я пришел в Gap, чтобы всегда предлагать людям продукцию хорошего качества" — написал Йе.

По информации СМИ, на Times Square открыли только первый в мире магазин, который лично продает Yeeze GAP Engineered by Balenciaga. В планах у Канье Уэста открыть магазины в других городах и штатах.

Ранее Фокус писал о том, что Канье Уэст запустил производство собственных автомобилей. Его первая машина — электрический внедорожник с простым дизайном. Его производство наладят на территории США.