Канье Уэст начнет выпускать очень необычные авто собственной разработки (фото)

Первый автомобиль Канье Уэста — электрический внедорожник с простым дизайном. Его производство наладят на территории США.

Рэпер и продюсер Канье Уэст открывает для себя новую сферу деятельности – он решил заняться выпуском автомобилей. Первые подробности своей дебютной модели он уже раскрыл, сообщает Newsbreak.

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[ + – ] Помогает создать авто дизайнер Стивен Смит Фото: Getty Images

Первое авто Канье Уэста назвали Donda Foam Vehicle – в честь десятого альбома рэпера. Судя по рендеру, это внедорожник с довольно простым, но нестандартным дизайном.

У Donda Foam Vehicle большие колеса, разнесенные по краям кузова. Сам же однообъемный кузов выполнен в стиле концепт-кара AMC AM Van 1977 года.

[ + – ] Дизайн выполнен в духе концепт-кара AMC AM Van 1977 года

Дизайн Donda Foam Vehicle разработал известный американский стилист Стивен Смит, работавший ранее в Adidas и New Balance. Именно он разрабатывал кроссовки YEEZY West.

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"Канье подталкивает меня открывать новые горизонты, и вместе, как команда, мы все создаем вещи, которые люди никогда раньше не видели", — заявил Стивен Смит.

[ + – ] Donda Foam Vehicle будут выпускать в США Фото: kanyewest/instagram

Канье Уэст заявил, что разработка будет вестись на территории США, производство также наладят в Америке. Известно, что это будет электромобиль, а в конструкции используют легкие композитные материалы и алюминий.

По неподтвержденным данным, создать авто Уэста также помогает его друг Илон Маск. Вполне возможно, что Donda Foam Vehicle получит силовую установку от Tesla.

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