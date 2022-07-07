Каньє Вест почне випускати дуже незвичайні авто власної розробки (фото)

Перший автомобіль Каньє Веста – електричний позашляховик із простим дизайном. Його виробництво налагодять на території США.

Репер і продюсер Каньє Вест відкриває для себе нову сферу діяльності – він вирішив зайнятися випуском автомобілів. Перші подробиці своєї дебютної моделі він розкрив, повідомляє Newsbreak.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

[ + – ] Допомагає створити авто дизайнер Стівен Сміт Фото: Getty Images

Перше авто Каньє Веста назвали Donda Foam Vehicle – на честь десятого альбому репера. Судячи з рендеру, це позашляховик із досить простим, але нестандартним дизайном.

Donda Foam Vehicle має великі колеса, рознесені по краях кузова. Сам же однооб'ємний кузов виконаний у стилі концепт-кара AMC AM Van 1977 року.

[ + – ] Дизайн виконаний у дусі концепт-кара AMC AM Van 1977

Дизайн Donda Foam Vehicle розробив відомий американський стиліст Стівен Сміт, який працював раніше в Adidas і New Balance. Саме він розробляв кросівки YEEZY West.

Важливо

Suzuki Jimny отримає подовжену сімейну версію (фото)

"Каньє підштовхує мене відкривати нові горизонти, і разом, як команда, ми всі створюємо речі, які люди ніколи раніше не бачили", — заявив Стівен Сміт.

[ + – ] Donda Foam Vehicle випускатимуть у США Фото: kanyewest/instagram

Каньє Вест заявив, що розробка вестиметься на території США, виробництво також налагодять в Америці. Відомо, що це буде електромобіль, а в конструкції використовують легкі композитні матеріали та алюміній.

За непідтвердженими даними, створити авто Веста також допомагає його друг Ілон Маск. Цілком можливо, що Donda Foam Vehicle отримає силову установку від Tesla.

Раніше Фокус повідомляв, що Huawei випустили свою флагманську модель – великий гібридний кросовер.