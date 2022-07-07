Каньє Вест почне випускати дуже незвичайні авто власної розробки (фото)
Перший автомобіль Каньє Веста – електричний позашляховик із простим дизайном. Його виробництво налагодять на території США.
Репер і продюсер Каньє Вест відкриває для себе нову сферу діяльності – він вирішив зайнятися випуском автомобілів. Перші подробиці своєї дебютної моделі він розкрив, повідомляє Newsbreak.
Перше авто Каньє Веста назвали Donda Foam Vehicle – на честь десятого альбому репера. Судячи з рендеру, це позашляховик із досить простим, але нестандартним дизайном.
Donda Foam Vehicle має великі колеса, рознесені по краях кузова. Сам же однооб'ємний кузов виконаний у стилі концепт-кара AMC AM Van 1977 року.
Дизайн Donda Foam Vehicle розробив відомий американський стиліст Стівен Сміт, який працював раніше в Adidas і New Balance. Саме він розробляв кросівки YEEZY West.Важливо
"Каньє підштовхує мене відкривати нові горизонти, і разом, як команда, ми всі створюємо речі, які люди ніколи раніше не бачили", — заявив Стівен Сміт.
Каньє Вест заявив, що розробка вестиметься на території США, виробництво також налагодять в Америці. Відомо, що це буде електромобіль, а в конструкції використовують легкі композитні матеріали та алюміній.
За непідтвердженими даними, створити авто Веста також допомагає його друг Ілон Маск. Цілком можливо, що Donda Foam Vehicle отримає силову установку від Tesla.
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