Gaultier створив сережки з консервних банок вартістю 320 євро

Модний дім робить відсилання до культових упаковок парфумів у вигляді бляшанок.

Французький кутюр'є Жан-Поль Готьє відомий своєю любов'ю до всього яскравого, відвертого, зухвалого та незвичайного. Модельєр уже два роки як вийшов на пенсію, але його модний дім продовжує творити, залучаючи молодих дизайнерів до створення нових колекцій. На тижні моди в Парижі цього липня представили безліч робіт, натхненних одним зі знакових творів кутюр'є — упаковкою парфумів у вигляді консервної банки. Металева фактура повторювалася в сукнях, взутті, а також аксесуарах. А нещодавно в продажу з'явилися лаймово-зелені та рожеві сережки з бляшанки з логотипом Jean Paul Gaultier. Вартість аксесуара — 320 євро.

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Фото: Jean Paul Gaultier

Нагадаємо, два роки тому знаменитий французький модельєр вирішив залишити світ високої моди та перетворити свій іменний бренд на майданчик для співпраці з молодим дизайнерами. Цього року на тижні моди в Парижі модний дім Gaultier представив роботи креативного директора бренду Balmain і великого шанувальника Готьє Олів'є Рустена. Йому вдалося переосмислити культові вбрання модельєра та представити їх у новому світлі. На подіумі були представлені сукні з відкритими грудьми, що нагадували вбрання з 1992 року, яке приміряла Мадона, сукні з конічним бюстгальтером, а також металеві прикраси, що відсилають до знаменитих упаковок парфумів у вигляді консервних банок.

Сам французький модельєр захоплювався колекцією, яка стала для нього повною несподіванкою. "Він взяв мої речі, а потім зробив це по-своєму — і вийшло просто приголомшливо", — заявив кутюр'є.

Як писав раніше Фокус, Жан-Поль Готьє переосмислив свою стару ідею на новий лад і випустив пластикові туфлі на "ніжках". Оригінальні туфлі, надруковані на 3D-принтері, можна купити за 2,5 тисяч євро. Їх випускають у чотирьох кольорах — чорні, сірі, перламутрові та білі.

Також Фокус розповідав про те, що і відомий взуттєвий бренд Jimmy Choo випустив пару ефектних чобітків, вкритих тисячами рожевих кристалів Swarovski, на честь 30-річного ювілею культового аніме "Сейлор Мун". Пара блискучого взуття коштує 15 тисяч доларів.