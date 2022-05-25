Жан-Поль Готьє випустив пластикові туфлі на "ніжках"

Купити оригінальні туфлі одразу на семи підборах можна за вражаючі дві з половиною тисячі євро.

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Французький модельєр Жан-Поль Готьє, резидент власного модного дому та компанії Jean Paul Gaultier SA вирішив переосмислити одну свою стару ідею на новий лад і випустив пластикові туфлі на ніжках.

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Купити оригінальні туфлі, надруковані на 3D-принтері, можна за 2500 євро. Випускаються туфлі в чотирьох кольорах: чорні, сірі, білі та перламутрові.

[ + – ] Туфлі "на ніжках" — нова версія Фото: Jean Paul Gaultier [ + – ] Туфлі "на ніжках" — нова версія Фото: Jean Paul Gaultier

Наскільки зручно в них ходити — невідомо, але моделі на рекламних плакатах модного дому вже дуже хизуються в новому взутті.

[ + – ] Туфлі "на ніжках" — нова версія Фото: Jean Paul Gaultier

Багато модних критиків подумали, що Готьє представив революційну й оригінальну новинку, але туфлі "на ніжках" із шістьма підборами — це ремейк його старої весняної колекції, яку він випустив ще 1993 року.

[ + – ] Туфлі "на ніжках" — стара версія Фото: Скриншот

Щоправда, тоді Готьє виготовив свої черевички на семи підборах зі шкіри, а не з пластику.

Раніше дім моди Balenciaga, очолюваний грузинським дизайнером Демною Гвасалією, також випускав колекцію туфель, виготовлених на 3D-принтері.

Нову пару іменних туфель отримала в подарунок мільйонерка Кайлі Дженнер і навіть продемонструвала їх на собі. Але її підписники розкритикували обновку, сказавши, що туфлі мають вигляд величезних, громіздких і явно не надто зручних.