Жан-Поль Готье выпустил пластиковые туфли на "ножках"

Купить оригинальные туфли сразу на семи каблуках можно за впечатляющие две с половиной тысячи евро

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Французский модельер Жан-Поль Готье, резидент собственного модного дома и компании Jean Paul Gaultier S.A. решил переосмыслить одну свою старую идею на новый лад и выпустил пластиковые туфли на "ножках".

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Купить оригинальные туфли, напечатанные на 3D-принтере, можно за 2500 евро. Выпускаются туфли в четырех цветах: черные, серые, белые и перламутровые.

[ + – ] Туфли "на ножках" - новая версия Фото: Jean Paul Gaultier [ + – ] Туфли "на ножках" - новая версия Фото: Jean Paul Gaultier

Насколько удобно в них ходить – неизвестно, но модели на рекламных плакатах модного дома уже вовсю щеголяют в новой обуви.

[ + – ] Туфли "на ножках" - новая версия Фото: Jean Paul Gaultier

Многие модные критики подумали, что Готье представил революционную и оригинальную новинку, но туфли "на ножках" с шестью каблуками – это ремейк его старой весенней коллекции, которую он выпустил еще в 1993 году.

[ + – ] Туфли "на ножках" - старая версия Фото: Скриншот

Правда, тогда Готье изготовил свои туфельки на семи каблуках из кожи, а не из пластика.

Ранее дом моды Balenciaga, возглавляемый грузинским дизайнером Демной Гвасалией также выпускал коллекцию туфель, изготовленных на 3D-принтере.

Новую пару именных туфель получила в подарок миллионерша Кайли Дженнер и даже продемонстрировала их на себе. Но ее подписчики раскритиковали обновку, сказав, что туфли выглядят огромными, громоздкими и явно не слишком удобными.