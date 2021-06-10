Сестра Ким Кардашьян похвасталась напечатанными на 3D-принтере туфлями Balenciaga за $3250

По желанию клиента, во время печати туфлей на них могут нанести его имя.

Последняя коллаборация модного дома Balenciaga с компанией Croсs вызвала немало обсуждений. Особенно поразили фэшн-обозревателей кроксы на шпильке за $850. Однако эта обувь – не единственная у бренда, которая вызывает неоднозначные чувства.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Так, недавно большая модница, модель и бизнесвумен похвасталась перед своими почти 270 миллионами подписчиков в Instagram розовыми туфлями на высоком каблуке от Balenciaga, напечатанными на 3D-принтере, на которых красуется и ее имя.

В руках трехлетней Сторми, дочери Кайли, туфли выглядят просто огромными, да и внешний вид – очень на любителя.

Особенно впечатляет цена этого изделия. На сайте модного дома пара таких в черном цвете продается за $3250. Судя по описанию, они созданы из 100% технического полиуретана.

[ + – ] На сайте бренда модель 3D 110MM PUMP стоит $3250 Фото: Balenciaga

На своей странице в Instagram Balenciaga представили такие же туфли в салатовом цвете.

Как известно Демна Гвасалия показал свою новую коллекцию весна-лето 2022, на котором все вещи, как женские, так и мужские, демонстрировала одна модель – художница Элиза Дуглас.