Сестра Кім Кардаш'ян похвалилася надрукованими на 3D-принтері туфлями Balenciaga за $ 3250

За бажанням клієнта, під час друку туфель на них можуть нанести його ім'я.

Остання колаборація модного будинку Balenciaga з компанією Croсs викликала чимало обговорень. Особливо вразили фешн-оглядачів крокси на шпильці за $ 850. Однак, це взуття — не єдине в бренду, яке викликає неоднозначні почуття.

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Так, нещодавно велика модниця, модель і бізнесвумен похвалилася перед своїми майже 270 мільйонами підписниками в Instagram рожевими туфлями на високих підборах від Balenciaga, надрукованими на 3D-принтері, на яких красується її ім'я.

У руках трирічної Стормі, дочки Кайлі, туфлі виглядають просто величезними, та й зовнішній вигляд — дуже на любителя.

Особливо вражає ціна цього виробу. На сайті модного будинку пара таких у чорному кольорі продається за $ 3250. Судячи з опису, вони створені з 100% технічного поліуретану.

[ + – ] На сайті бренду модель 3D 110MM PUMP коштує $ 3250 Фото: Balenciaga

На своїй сторінці в Instagram Balenciaga представили такі ж туфлі в салатовому кольорі.

Як відомо, Демна Гвасалія показав свою нову колекцію весна-літо 2022, де всі речі, як жіночі, так і чоловічі, демонструвала одна модель — художниця Еліза Дуглас.