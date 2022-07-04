Jimmy Choo випустив чобітки Сейлор Мун на честь 30-річчя культового аніме

Рожеві чобітки вкриті тисячами рожевих кристалів Swarovski.

Відомий взуттєвий бренд Jimmy Choo випустив пару ефектних чобіток на честь 30-річного ювілею культового аніме "Сейлор Мун". Про це пише Hypebae.

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На кожен чобіт пішло 19 тисяч рожевих кристалів Сваровскі, які прикріплювалися, зрозуміло, вручну.

[ + – ] Чоботи Сейлор Мун у стразах Фото: Jimmy Choo

Також халява прикрашена півмісяцем, а десятисантиметровий підбор відсилає до класичного силуету взуття від Jimmy Choo.

Поки що унікальна пара виставлена в Токійському художньому музеї Морі в Роппонгі.

[ + – ] Чоботи Сейлор Мун у стразах — найкращий подарунок для фанатів Фото: Jimmy Choo

Але взуття доступне для замовлення в обмеженій кількості з 1 липня до 15 вересня. Тож фанати культової манги та мультсеріалу ще можуть встигнути.

Обійдеться кожна пара блискучих чобіт у 15 тисяч доларів.

[ + – ] Сейлор Мун — головна героїня манги Фото: Скриншот

Нагадаємо, культова манга про супергероїню Сейлор Мун і її помічниць вийшла 1992 року. Далі пригоди школярки Усаги Цукіно перенесли на екран. Також за сюжетом манги про Сейлор Мун випустили 26 мюзиклів, комп'ютерну гру та навіть спробували відродити франшизу на 20-у річницю.

[ + – ] Відомий взуттєвий бренд Jimmy Choo випустив пару взуття на честь 30-річного ювілею

Раніше французький модельєр Жан-Поль Готьє, резидент власного модного дому та компанії Jean Paul Gaultier SA, випустив колекцію взуття "на ніжках", а точніше — одразу на кількох підборах.

А експерт розкрив секрет того, як Кейт Міддлтон вдається годинами ходити й стояти на високих підборах. Згідно з етикетом, вона часто змушена з'являтися на публіці в незручному взутті на шпильках. Є кілька хитрощів, щоб допомогти впоратися з болем у ступнях, але, як видно, якщо можна уникнути шпильок — Кейт із задоволенням носить зручніше взуття.