Jimmy Choo выпустил сапожки Сейлор Мун в честь 30-летия культового аниме

Розовые сапожки покрыты тысячами розовых кристаллов Swarovski

Известный обувной бренд Jimmy Choo выпустил пару эффектных сапожек в честь 30-летнего юбилея культового аниме "Сейлор Мун". Об этом пишет Hypebae.

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На каждый сапожок ушло 19 тысяч розовых кристаллов Сваровски, которые прикреплялись, разумеется, вручную.

[ + – ] Сапожки Сейлор Мун в стразах Фото: Jimmy Choo

Также голенище украшено полумесяцем, а десятисантиметровый каблук отсылает к классическому силуэту обуви от Jimmy Choo.

Пока уникальная пара выставлена в Токийском художественном музее Мори в Роппонги.

[ + – ] Сапожки Сейлор Мун в стразах - лучший подарок для фанатов Фото: Jimmy Choo

Но обувь доступна для заказа в ограниченном количестве с 1 июля и до 15 сентября. Так что фанаты культовой манги и мультсериала еще могут успеть.

Обойдется каждая пара сверкающих сапог в 15 тысяч долларов.

[ + – ] Сейлор Мун - главная героиня манги Фото: Скриншот

Напомним, культовая манга про супергероиню Сейлор Мун и ее помощниц вышла в 1992 году. Далее приключения школьницы Усаги Цукино перенесли на экран. Также по сюжету манги про Сейлор Мун выпустили 26 мюзиклов, компьютерную игру и даже попытались возродить франшизу на 20-ю годовщину.

Ранее французский модельер Жан-Поль Готье, резидент собственного модного дома и компании Jean Paul Gaultier S.A. выпустил коллекцию обуви "на ножках", а точнее – сразу на нескольких каблуках.

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