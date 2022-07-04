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Jimmy Choo выпустил сапожки Сейлор Мун в честь 30-летия культового аниме

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сейлор мун, джимми чу, сапоги, сапожки, сваровски
Фото: Jimmy Choo | Сапожки Сейлор Мун в стразах

Розовые сапожки покрыты тысячами розовых кристаллов Swarovski

Известный обувной бренд Jimmy Choo выпустил пару эффектных сапожек в честь 30-летнего юбилея культового аниме "Сейлор Мун". Об этом пишет Hypebae.

На каждый сапожок ушло 19 тысяч розовых кристаллов Сваровски, которые прикреплялись, разумеется, вручную.

сейлор мун, джимми чу, сапоги, сапожки, сваровски
Сапожки Сейлор Мун в стразах
Фото: Jimmy Choo

Также голенище украшено полумесяцем, а десятисантиметровый каблук отсылает к классическому силуэту обуви от Jimmy Choo.

Пока уникальная пара выставлена в Токийском художественном музее Мори в Роппонги.

сейлор мун, джимми чу, сапоги, сапожки, сваровски
Сапожки Сейлор Мун в стразах - лучший подарок для фанатов
Фото: Jimmy Choo

Но обувь доступна для заказа в ограниченном количестве с 1 июля и до 15 сентября. Так что фанаты культовой манги и мультсериала еще могут успеть.

Обойдется каждая пара сверкающих сапог в 15 тысяч долларов.

сейлор мун, джимми чу, сапоги, сапожки, сваровски
Сейлор Мун - главная героиня манги
Фото: Скриншот

Напомним, культовая манга про супергероиню Сейлор Мун и ее помощниц вышла в 1992 году. Далее приключения школьницы Усаги Цукино перенесли на экран. Также по сюжету манги про Сейлор Мун выпустили 26 мюзиклов, компьютерную игру и даже попытались возродить франшизу на 20-ю годовщину.

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