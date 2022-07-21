Gaultier создал серьги из консервных банок стоимостью 320 евро

Модный дом делает отсылку к культовым упаковкам духов в виде жестяных банок.

Французский кутюрье Жан-Поль Готье известен своей любовью ко всему яркому, откровенному, вызывающему и необычному. Модельер уже два года как вышел на пенсию, но его модный дом продолжает творить, привлекая молодых дизайнеров к созданию новых коллекций. На недели моды в Париже в этом июле были представлены множество работ, вдохновленных одним из знаковых произведений кутюрье — упаковкой духов в виде консервной банки. Металлическая фактура повторялась в платьях, обуви, а также аксессуарах. А недавно в продаже появились лаймово-зеленые и розовые серьги из жестяной банки с логотипом Jean Paul Gaultier. Стоимость аксессуара 320 евро.

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Фото: Jean Paul Gaultier

Напомним, два года назад знаменитый французский модельер решил оставить мир высокой моды и превратить свой именной бренд в площадку для сотрудничества с молодым дизайнерами. В этом году на недели моды в Париже модный дом Gaultier представил работы креативного директора бренда Balmain и большого поклонника Готье Оливье Рустена. Ему удалось переосмыслить культовые наряды модельера и представить их в новом свете. На подиуме были представлены платья с открытой грудью, напоминающий наряд из 1992 года, который примеряла Мадона, платья с коническим бюстгальтером, а также металлические украшения, отсылающие к знаменитым упаковкам духов в виде консервных банок.

Сам французский модельер был восхищен коллекцией, которая стала для него полной неожиданностью. "Он взял мои вещи, а затем сделал это по-своему – и вышло просто потрясающе", — заявил кутюрье.

Как писал ранее Фокус, Жан-Поль Готье переосмыслил свою старую идею на новый лад и выпустил пластиковые туфли на "ножках". Оригинальные туфли, напечатанные на 3D-принтере, можно купить за 2,5 тысячи евро. Их выпускают в четырех цветах — черные, серые, перламутровые и белые.

Также Фокус рассказывал о том, что известный обувной бренд Jimmy Choo выпустил пару эффектных сапожек, покрытых тысячами розовых кристаллов Swarovski, в честь 30-летнего юбилея культового аниме "Сейлор Мун". Пара сверкающей обуви стоит 15 тысяч долларов.