Жителі Лос-Анджелеса копирсаються у сміттєвих баках у пошуках одягу Balenciaga

Колаборація YEEZY GAP Engineered by Balenciaga продовжує дивувати шанувальників.

Нещодавно гучна колаборація бренду репера Каньє Веста Yeezу, мережі магазинів бюджетного одягу GAP та люксового будинку моди Balenciaga відкрила перший у світі офлайн магазин, у якому можна придбати їхні товари. Роp-up, що працював у самому центрі Нью-Йорка на Times Square в 40-градусну спеку, привернув величезну кількість шанувальників.

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За інформацією NYT, у перший день перед магазином вишикувалася гігантська черга. Це була важлива подія для тих, хто стежив за партнерством з моменту його появи два роки тому. Покупці вперше змогли побачити і доторкнутися до одягу, хоч і не розкладеного на стелажах, а набитого у величезні мішки.

Шанувальникам пропонували приміряти футболки унісекс, двошарові худі та сорочки з довгими рукавами темних кольорів, а також безшовні та вкорочені топи із зображенням голубів, що летять.

Рop-up магазин нагадував старий гараж із величезним звалищем одягу. Покупцям доводилося копирсатися в купі речей, набитих у мішки, що стоять посеред приміщення, у пошуках необхідного розміру та фасону.

На цьому вистава не закінчилася і капсульна колекція вирушила подорожувати американськими містами. Як пише видання Paper, кілька днів тому фургони YEEZY GAP повезли одяг до Лос-Анджелеса, Маямі та Чикаго.

У цих містах відкрилися рop-up магазини просто неба з гігантськими чорними сміттєвими баками, повними товарів YEEZY GAP Engineered by Balenciaga.

Порядок на майданчиках забезпечували люди у чорному. Вони стежили за тим, щоб покупці не влаштовували тисняви, поки ті копирсалися у сміттєвих баках у пошуках потрібної речі.

Варто зазначити, що капсульна колекція YEEZY GAP Engineered by Balenciaga доступна для покупки в інтернеті, тому поїздки по різних містах у стомлюючу спеку і копирсання у сміттєвих баках — свідомий вибір шанувальників бренду.

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