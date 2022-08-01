Balenciaga випустив у продаж сміттєві мішки за ціною $1790 за штуку

За словами креативного директора Balenciaga Демни Гвасалії, він не зміг відмовити собі у задоволенні спровокувати модний скандал.

Іспанський модний будинок Balenciaga почав продавати мішки для сміття за ціною 1790 доларів. Бренд помітив мішки для сміття як Trash Pouch. Після цього кроку багато людей в інтернеті ставлять собі питанням, чи проводить бренд соціальний експеримент, чи просто тролить маси, пише Тhe Тeal Мango.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Новинка доступна у трьох різних кольорах: чорному, синьому та білому. Чорний і синій варіанти поставляються із чорною ниткою, а білий — із червоною. Згідно з офіційним сайтом Balenciaga, продукт "натхненний мішком для сміття".

Фото: Balenciaga Фото: Balenciaga

"Я не міг прогаяти можливість зробити найдорожчий мішок для сміття у світі, тому що хто не любить модні скандали?" — пояснив ідею креативний директор Balenciaga Демна Гвасалія.

Після старту продажу продукту за непомірною ціною люди в соціальних мережах почали тролити Balenciaga і називати їхню стратегію безглуздою.

"У Balenciaga є мішок для сміття на продаж за $1790. Я думаю, що дизайнерська мода — це хворобливий соціальний експеримент", "Розкішна "мода" — це легальна крадіжка. Висока мода в цьому випадку — жарт. Balenciaga випустила мішок для сміття за $1790 доларів", "Когось з balenciaga потрібно негайно посадити у в'язницю за те, що він розробив ці де**мові пакети для сміття і продав їх за $1800. І мені дійсно подобається balenciaga – але, чорт забирай, вони зайшли занадто далеко" "Багаті купують їх, щоб відрізнятися від представників середнього класу, які бояться носити їх, побоюючись, що їх приймуть за представників нижчого класу", — пишуть у соцмережах розгнівані користувачі.

Balenciaga — не перший бренд, який випустив спірний продукт за такою величезною ціною. У 2017 році іспанський лейбл BIIS представив серію шкіряних сумок у стилі сміттєвих мішків. Вони запустили його за назвою Bin Bag. "Мішок для сміття" був трьох різних розмірів: маленький, середній та великий. Маленькі коштували $258, середні $346, а великі $422.

У 2016 році скейт-бренд Supreme продавав звичайну глиняну цеглу для будинку по 30 доларів за штуку. Продукт був простою цеглою зі словом "Supreme" на одній стороні. Його розпродали за лічені хвилини, а через кілька днів на сайтах перепродажу він коштував уже до $1000.

Дизайнер Гвасалія і раніше потрапляв під шквал критики. У березні цього року він обернув Кім Кардаш'ян жовто-чорною запобіжною стрічкою Balenciaga. 2017 року дизайнер випустив дублікат синьої сумки для покупок Ikea за $2145 доларів. Оригінальна сумка Ikea коштує лише $0,99.

[ + – ] Кім Кардаш'ян та Демна Гвасалія Фото: Instagram demnagram

Нагадаємо, гучна колаборація бренду репера Каньє Веста Yeezу, мережі магазинів бюджетного одягу GAP та люксового будинку моди Balenciaga відкрила перший у світі офлайн магазин, у якому можна придбати їхні товари. Роp-up, що працювала в самому центрі Нью-Йорка на Times Square в 40-градусну спеку, привернув величезну кількість шанувальників. Магазин нагадував старий гараж із величезним звалищем одягу. Покупцям доводилося копатися в купі речей, набитих у мішки, що стоять посеред приміщення, у пошуках необхідного розміру та фасону.