Названа стоимость клатча от Balenciaga в виде пачки чипсов

Клатч Lay's x Balenciaga Potato Chip Bag Clutch поступит в продажу в четвертом квартале 2022 года вместе с новой коллекцией Summer 2023 "The Mud Show".

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Испанский модный дом Balenciaga, который сейчас базируется в Париже, сумел удивить взыскательных клиентов новинкой – клатчем в виде пачки картофельных чипсов Lay's. Теперь же озвучена и стоимость этого необычного аксессуара – $1800, сообщает портал Next Brands.

Клатч был создан совместно с Lay's by Frito-Lay и представлен на последнем показе модного дома "The Mud Show". Модели, идущие по подиуму, демонстрировали в руках в качестве сумки всем известный пакетик чипсов, созданный когда-то испанским художником Сантьяго Сьерра.

Аксессуар выполнен из кожи с качественным изображением классического дизайна упаковки. Подкладка клатча – из блестящего материала, имитирующего фольгу, а застегивается он на обычную молнию.

Ожидается, что клатч Lay's x Balenciaga Potato Chip Bag Clutch поступит в продажу в четвертом квартале 2022 года вместе с новой коллекцией Summer 2023 "The Mud Show".

Подобный эксперимент с дизайном сумок – не первый для бренда. Летом Balenciaga начал продавать мешки для мусора по цене $1790. Бренд пометил мешки для мусора как Trash Pouch. После этого шага многие люди в Интернете задавались вопросом, проводил ли бренд социальный эксперимент или просто троллил массы.