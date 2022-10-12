Відома вартість клатчу від Balenciaga у вигляді пачки чипсів

Клатч Lay's x Balenciaga Potato Chip Bag Clutch надійде у продаж у четвертому кварталі 2022 року разом із новою колекцією Summer 2023 "The Mud Show".

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Іспанському будинку моди Balenciaga, який зараз знаходиться в Парижі, вдалось здивувати найвибагливіших клієнтів новинкою – клатчем у вигляді пачки картопляних чипсів Lay's. Тепер же озвучено і вартість цього незвичайного аксесуара – $1800, повідомляє портал Next Brands.

Клатч був створений спільно з Lay's by Frito-Lay та представлений на останньому показі будинку моди "The Mud Show". Моделі, які йшли подіумом, демонстрували в руках як сумку всім відомий пакетик чипсів, створений колись іспанським художником Сантьяго С'єрра.

Аксесуар виконаний зі шкіри із якісним зображенням класичного дизайну пакування. Підкладка клатчу — з блискучого матеріалу, що схожий на фольгу, а застібається він звичайною блискавкою.

Очікується, що клатч Lay's x Balenciaga Potato Chip Bag Clutch надійде у продаж у четвертому кварталі 2022 року разом із новою колекцією Summer 2023 The Mud Show.

Подібний експеримент із дизайном сумок – не перший для бренду. Влітку Balenciaga почав продавати мішки для сміття за ціною $1790. Бренд відмітив мішки для сміття як Trash Pouch. Після цього кроку багато людей в Інтернеті задавалися питанням, чи проводив бренд соціальний експеримент чи просто тролив маси.