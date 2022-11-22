Бренд Balenciaga потрапив у скандал через рекламу дитячих сумок з елементами БДСМ

У Balenciaga поки що ніяк не відреагували на обурення батьків.

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Модний дім Balenciaga піддався критиці з боку батьків після того, як у мережі з'явилися кадри нової рекламної кампанії із зображенням дітей, які тримають у руках плюшевих ведмедиків, одягнених у бондаж. Після цього іспанський бренд прибрав два знімки, де малюки тримають іграшку в руках і залишив найнешкідливіший, пише Daily Mail.

На першому фото в інтернет-магазині була зображена маленька рудоволоса дитина, що стоїть на плюшевому рожевому ліжку і тримає за шкіряний ремінець білу плюшеву сумку. Крім шипастих шкіряних браслетів на руках і ногах ведмедя, м'яка іграшка одягнена в укорочений топ з сітки з ланцюжком та замком на шиї.

Фото: Balenciaga

У розділі магазину подарунків на вебсайті було ще одне зображення дитини, що стоїть на дивані й тримає пухнасту фіолетову іграшкову сумку.

Поряд зі шкіряним костюмом S&M, плюшева іграшка також одягнена у чорні мереживні стрінги.

Фото: Balenciaga

На задньому плані на приставному столику стоїть синя іграшкова сумка, обмотана шкіряними ремінцями з заклепками.

Фото: Balenciaga

Хоча сумки ще не доступні для покупки на вебсайті, зображення були створені для реклами предметів їхнього подарункового асортименту, включно з багаторазовими чашками для кави за 90 фунтів стерлінгів і шлейки для собак за 705 фунтів стерлінгів.

Не дивно, що зображення кампанії викликали ажіотаж серед батьків у соціальних мережах, які назвали їх "моторошними" та "незручними".

"Жахливо, скільки дорослих, мабуть, брало участь у цьому", "Батьки, фотографи, креативні директори, копірайтери, співробітники дизайнерських агентств, продюсери, менеджери, рекламники ... і ніхто з них не подумав: "Почекай хвилинку?", "Господи, це просто моторошно і неправильно", "Б***ь типово для Balenciaga. Вони шокують, щоб привернути увагу до мотлоху з завищеною ціною. Це схоже на соціальний експеримент про те, наскільки смішні продукти, але люди купують сміття.

"Це, однак, огидно і межує з розпустою. Що змусило батьків цієї дитини думати, що це нормально, я не можу зрозуміти", "Це дуже незручне зображення", — пишуть у соцмережах дорослі.

У Balenciaga поки що ніяк не прокоментували ці знімки.

Бондаж — це еротично-естетична практика, що полягає в позбавленні одним партнером (що домінує) іншого (підпорядкованого) того чи іншого ступеня фізичної рухливості та/або свободи дій з метою отримання психосексуального та/або естетичного задоволення. Зазвичай розглядається як одна зі складових частин БДСМ. Найчастіше під бондажем розуміють зв'язування, але також в це поняття входять інші види обмеження чи позбавлення волі дій: сковування, використання колодок, наручників, ременів тощо, ув'язнення у клітку тощо.

Раніше ми писали, що Balenciaga випустили сумки у вигляді пакета чипсів, а також пакети для сміття за ціною $1790.