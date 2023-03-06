Ліла Мосс та Діва Кассель поспілкувалися з роботами на показі Coperni

Бренд, який прославився скляними сумочками та рідкою сукнею, додав у дефіле робо-собак від Boston Dynamics.

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На Тижні моди в Парижі 3 березня відбувся показ нової осінньо-зимової колекції Coperni. На показ дуже чекали шанувальники бренду, щоб побачити від них перформансу, на кшталт торішнього, на якому напівоголену Беллу Хадід одягли в сукню з рідкої бавовни. Цього року бренд, названий на честь Коперника, показав роботів. Про це пише Wmagazine.

Засновники бренду Арно Вайан та Себастьян Мейєр влаштували справжню виставу. Разом із моделями на подіум вийшли знамениті пси-роботи від Boston Dynamics.

Ідеєю шоу стало майбутнє, в якому люди та технології можуть мирно співіснувати, тому собаки-роботи бродили подіумом і взаємодіяли з глядачами та моделями.

Найяскравішим моментом шоу став вихід голландської моделі Ріанни ван Ромпей. Один із роботів допоміг їй зняти піджак, а потім тримав його, поки модель не забрала своє вбрання назад.

[ + – ] Ріанна ван Ромпей та робот

Інший робо-пес потримав сумочку Ліли Мосс, дочки супермоделі Кейт Мосс.

Поява сумочки Coperni Swipe також була анонсована в Instagram бренді. Її вирізали із цілісного метеорита, який впав на Землю 55 тисяч років тому. Його знайшли у 1968 році на півдні Франції.

[ + – ] Ліла Мосс на показі Coperni Фото: Getty Images

Також вони представили Emoji Bag – сумочку створену точно, як виглядає емоджі сумочки в соцмережах.

[ + – ] Emoji Bag – новий хіт Coperni

Натхненням на колекції стала написана в XVII столітті байка Жана де Лафонтена "Вовк і ягня". Але якщо в байці вовк, зрештою з'їв ягня, то роботи залишилися доброзичливими.

Зате в колекції була шуба зі штучного вовчого хутра і шуба, яка світиться в темряві, завдяки світловідбиваючим елементам.

Також у показі взяла участь ще одна "непо-бейбі": дочка Моніки Беллуччі та Венсана Касселя Діва Кассель.

[ + – ] Діва Кассель на показі Coperni

Нагадаємо, раніше Діва Кассель з'явилася на показі вдома моди Dior. Вона зробила зачіску в ретро-стилі та обрала оригінальний тренч із принтом у вигляді карти Парижа.