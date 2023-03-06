Лила Мосс и Дева Кассель пообщались с роботами на показе Coperni

Бренд, который прославился стеклянными сумочками и жидким платьем, добавил в дефиле робо-собак от Boston Dynamics.

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На Неделе моды в Париже 3 марта прошел показ новой осенне-зимней коллекции Coperni. Показ очень ждали поклонники бренда, ожидая от них перформанса, вроде прошлогоднего, на котором полуобнаженную Беллу Хадид одели в платье из жидкого хлопка. В этом году, бренд, названный в честь Коперника, показал роботов. Об этом пишет Wmagazine.

Основатели бренда Арно Вайан и Себастьян Мейер устроили настоящее представление. Вместе с моделями на подиум вышли знаменитые псы-роботы от Boston Dynamics.

Идеей шоу стало будущее, в котором люди и технологии могут мирно сосуществовать, поэтому собаки-роботы бродили по подиуму и взаимодействовали со зрителями и моделями.

Самым ярким моментом шоу стал выход голландской модели Рианна ван Ромпей. Один из роботов помог ей снять пиджак, а потом держал его, пока модель не забрала свой наряд обратно.

[ + – ] Рианна ван Ромпей и робот

Другой робо-пес подержал сумочку Лилы Мосс, дочери супермодели Кейт Мосс.

Появление сумочки Coperni Swipe также было анонсировано в Instagram бренда. Ее вырезали из цельного метеорита, который упал на Землю 55 тысяч лет назад. Его нашли в 1968 году на юге Франции.

[ + – ] Лила Мосс на показе Coperni Фото: Getty Images

Также они представили Emoji Bag – сумочку созданную в точности, как выглядит эмоджи сумочки в соцсетях.

[ + – ] Emoji Bag - новый хит Coperni

Вдохновением на коллекции послужила написанная в XVII веке басня Жана де Лафонтена "Волк и ягненок". Но если в басне волк, в итоге съел ягненка, то роботы остались дружелюбными.

Зато в коллекции была шуба из искусственного волчьего меха и шуба, которая светится в темноте, благодаря светоотражающим элементам.

Также в показе приняла участие еще одна "непо-бейби": дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя Дева Кассель.

[ + – ] Дева Кассель на показе Coperni

Напомним, ранее Дева Кассель появилась на показе дома моды Dior. Она сделала укладку в ретро-стиле и выбрала оригинальный тренч с принтом в виде карты Парижа.