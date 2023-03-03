Бренд Coperni зробив сумочку з метеориту

Фото маленької, але дуже важкої сумочки бренд опублікував на своїй сторінці.

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Знаменитий бренд Coperni, який прославився своїми скляними сумочками та рідкою сукнею, напиленою на модель Беллу Хадід, пішов далі і тепер представив сумочку, виготовлену з метеориту.

Як заявляє бренд, метеорит впав на Землю 55 тисяч років тому, а знайшли його 1968 року на півдні Франції.

Сумочку вирізали з метеорита 2023-го, — зазначають на сторінці бренду.

[ + – ] Сумка-метеорит

Очевидно, сумочку представлять на Тижні моди у Парижі.

Вийшла вона не надто великою, так як і вихідник явно не був великим. Як пожартували у коментарях – сумочка відмінно підходить для того, щоб відбиватися від грабіжників.

Нагадаємо, бренд Coperni був заснований у 2013 році в Парижі Себастьєном Маєром та Арно Вайаном. Майбутні партнери по роботі та життю познайомилися під час навчання в інституті моди Mod'art International Paris. Себастьєн вивчав дизайн одягу, а Арно займався модним бізнесом та менеджментом.

Як показано на офіційному сайті бренду, "з моменту знайомства у 2009 році постійний художній діалог між Маєром та Вайаном перетворився на глибоку мову дизайну".

Назва компанії була натхненна життєвою працею астронома Миколи Коперника.

Їхнім головним успіхом стала сумка Coperni Swipe Bag.

[ + – ] Знаменита скляна сумка Coperni Фото: Instagram coperni

"Нам подобаються мінімалістичні органічні форми, а також технології. Всі наші сумки натхненні символами технологій. Свайп вгору для розблокування на iPhone — звідси і така назва", — пояснювали дизайнери.

З того часу вони створювали свою знамениту сумку із золота, видували зі скла, а тепер вирізали і з метеорита.

Торік дизайнери Coperni на Тижні моди "одягли" оголену модель Беллу Хадід у сукні з рідкої бавовни. Перформанс став сенсацією.