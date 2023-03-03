Бренд Coperni сделал сумочку из метеорита

Фото маленькой, но явно очень тяжелой сумочки бренд опубликовал на своей странице.

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Знаменитый бренд Coperni, который прославился своими стеклянными сумочками и жидким платьем, напыленным на модель Беллу Хадид, пошел дальше и теперь представил сумочку, сделанную из метеорита.

Как заявляет бренд, метеорит упал на Землю 55 тысяч лет назад, а нашли его в 1968 году на юге Франции.

Сумочку вырезали из метеорита в 2023, — отмечают на страничке бренда.

[ + – ] Сумка-метеорит

Видимо, сумочку представят на Неделе моды в Париже.

Получилась она не слишком большой, так как и исходник явно не был большим. Как пошутили в комментариях – сумочка отлично подходит для того, чтобы отбиваться от грабителей.

Напомним, бренд Coperni был основан в 2013 году в Париже Себастьеном Мейером и Арно Вайаном. Будущие партнеры по работе и жизни познакомились во время учебы в институте моды Mod’art International Paris. Себастьен изучал дизайн одежды, а Арно занимался модным бизнесом и менеджментом.

Как говорится на официальном сайте бренда, "с момента знакомства в 2009 году постоянный художественный диалог между Мейером и Вайаном превратился в глубокий язык дизайна".

Название компании было вдохновлено жизненным трудом астронома Николая Коперника.

Их главным успехом стала сумка Coperni Swipe Bag.

[ + – ] Знаменитая стеклянная сумка Coperni Фото: Instagram coperni

"Нам нравятся минималистичные органичные формы, а также технологии. Все наши сумки вдохновлены символами технологий. Свайп вверх для разблокировки на iPhone — отсюда и такое название", — поясняли дизайнеры.

С той поры они создавали свою знаменитую сумку из золота, выдували из стекла, а теперь вырезали и из метеорита.

В прошлом году дизайнеры Coperni на Неделе моды "одели" обнаженную модель Беллу Хадид в платье из жидкого хлопка. Перформанс стал сенсацией.