Беллу Хадид одели в "жидкое" платье прямо на подиуме

Эффектным перформансом завершился показ Coperni на Неделе моды в Париже

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На Неделе моды в Париже произошло то самое событие, которое стало хитом в соцсетях и таблоидах. На показе Coperni совершенно обнаженную модель Беллу Хадид "одели" в платье из жидкого хлопка. Об этом пишет WWD.

На тело модели нанесли специальную жидкость, которая в итоге превратилась в белоснежное платье с разрезом от бедра. В состав жидкости входят волокна хлопка в полимерной пропитке, которые при контакте с кожей превращаются в ткань.

[ + – ] На тело Беллы Хадид наносят "жидкое" платье прямо на подиуме

Созданием раствора Spray-on занималась компания Fabrican, которую основал испанский модельер и ученый Манель Торрес. Интересно, но платье, когда надоест, снова можно превратить в раствор, который может быть использован повторно. Созданием специального жидкого хлопка соучредители Coperni Себастьен Мейер и Арно Вайян вместе с Торресом занимались последние полгода.

[ + – ] Белла Хадид до начала перформанса

"Наш долг как дизайнеров — пробовать новое и показывать возможное будущее. Мы не собираемся зарабатывать на этом деньги, но это прекрасный момент — полученный опыт, который вызывает эмоции", — заявил после перформанса креативный директор Coperni Себастьен Мейер. Он отметил, что использовать жидкий хлопок можно бесконечно, или просто сохранить в банке, пока в голову не придет оригинальная идея.

[ + – ] Платье, которое получилось в итоге

Бренд Coperni известен своими оригинальными вещами. Прошлой весной они вместе с итальянскими стеклодувами создали стеклянную сумку Swipe, которая произвела фурор на церемонии "Грэмми", где с ней на красную дорожку вышла певица Doja Сat. Позже дизайнеры создали такую же сумку из золота, которую расплавили после показа.

[ + – ] Стеклянная сумка Swipe Фото: Instagram coperni

Также перформанс на показе Coperni сравнили с шоу Alexander McQueen в 1999 году, когда платье модели расписывали роботы прямо на подиуме.

Ранее Белла Хадид продемонстрировала идеальный кожаный тренч на осень 2022, когда пришла на вечеринку после показа Burberry на Неделе моды в Лондоне.