Беллу Хадід одягли в "рідку" сукню прямо на подіумі

Ефектним перформансом завершився показ Coperni на Тижні моди у Парижі.

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На Тижні моди в Парижі відбулася та сама подія, яка стала хітом у соцмережах і таблоїдах. На показі Coperni повністю оголену модель Беллу Хадід "одягли" у сукню з рідкої бавовни. Про це пише WWD.

На тіло моделі нанесли спеціальну рідину, яка зрештою перетворилася на білу сукню з розрізом від стегна. До складу рідини входять волокна бавовни в полімерному просоченні, які під час контакту зі шкірою перетворюються на тканину.

[ + – ] На тіло Белли Хадід наносять "рідку" сукню прямо на подіумі

Створенням розчину Spray-on займалася компанія Fabrican, яку заснував іспанський модельєр і вчений Манель Торрес. Цікаво, але сукню, коли набридне, знову можна перетворити на розчин, який може бути використаний повторно. Створенням спеціальної рідкої бавовни співзасновники Coperni Себастьєн Мейєр та Арно Вайян разом із Торресом займалися останні пів року.

[ + – ] Белла Хадід до початку перформансу

"Наш обов'язок як дизайнерів — пробувати нове та показувати можливе майбутнє. Ми не збираємося заробляти на цьому гроші, але це чудовий момент — отриманий досвід, який викликає емоції", — заявив після перформансу креативний директор Coperni Себастьєн Мейєр. Він зазначив, що використовувати рідку бавовну можна нескінченно, або просто зберегти в банці, поки на думку не спаде оригінальна ідея.

[ + – ] Сукня, яка зрештою вийшла

Бренд Coperni відомий своїми оригінальними речами. Минулої весни вони разом з італійськими склодувами створили скляну сумку Swipe, яка викликала фурор на церемонії "Греммі", де з нею на червону доріжку вийшла співачка Doja Сat. Пізніше дизайнери створили таку саму сумку із золота, яку розплавили після показу.

[ + – ] Скляна сумка Swipe Фото: Instagram coperni

Також перформанс на показі Coperni порівняли із шоу Alexander McQueen у 1999 році, коли сукню моделі розписували роботи прямо на подіумі.

Раніше Белла Хадід продемонструвала ідеальний шкіряний тренч на осінь 2022 року, коли прийшла на вечірку після показу Burberry на Тижні моди в Лондоні.