Тренди осені 2022. Белла Хадід продемонструвала ідеальний шкіряний тренч (фото)

Знаменитість відвідала вечірку після показу Burberry у столиці Великобританії.

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25-річна американська супермодель Белла Хадід продемонструвала ідеальний шкіряний тренч на осінь 2022. Про це пише Daily Mail.

Зірка подіумів відвідала вечірку після показу нової колекції Burberry у Лондоні. Для виходу у світ Хадід обрала трендовий шкіряний маскулінний тренч та класичну білу сорочку із чорною краваткою. На ногах знаменитості палестинського походження були гостроносі чоботи на підборах.

Як аксесуари до різкого аутфіту Белла додала масивну прямокутну сумку, срібні прикраси та масивні сонцезахисні окуляри в темно-зеленій оправі. Волосся супермоделі було охайно зібране в елегантну зачіску.

[ + – ] Белла Хадід у Лондоні

Зірку подіумів помітили з її бойфрендом, арт-директором Марком Калманом. Про стосунки Белли Хадід та її коханого відомо з літа 2021. Закохані часто з'являються разом на публіці та діляться спільними зворушливими кадрами у соцмережах.

[ + – ] Белла Хадід з бойфрендом у Лондоні

Радимо звернути увагу на такий тренч, як у Белли Хадід. Адже шкіряні тренчі стали мастхевом осені 2022. Ще на початку року його демонструвала британська співачка Дуа Ліпа, поєднуючи з хустинкою Hermes.

Шкіряний тренч стане хорошою альтернативою пальто, адже поєднує в собі стиль та комфорт. З цим елементом гардеробу ви завжди залишатиметесь у теплі та не відставатимете від останніх трендів моди.

Нагадаємо, Белла Хадід показала, як правильно носити джинси на низькій посадці.

Також Фокус писав про головні тренди осені 2022, які в одному образі продемонструвала Белла Хадід.