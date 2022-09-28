Белла Хадід показала, як носити джинси на низькій посадці (фото)

Знаменитість повертає моду на образи з нульових.

Related video

25-річна американська супермодель Белла Хадід продемонструвала вдалий варіант поєднання джинсів на низькій посадці для осені 2022. Про це пише Рlotek.

Зірка подіумів палестинського походження відвідала показ нової колекції Burberry у Лондоні. Для виходу у світ модель обрала пісочний топ з довгими рукавами та відкритим животом, вільні світлі джинси на низькій посадці з чорним ременем. На ногах моделі були темні чоботи на підборах.

Як аксесуари до вересневого аутфіту у столиці Великобританії Белла Хадід обрала чорну сумочку та сонцезахисні окуляри у стилі нульових, образи з якого зірка подіумів часто демонструє при виході на публіку.

Сам показ Burberry повинен був пройти у межах Лондонського тижня моди на початку осені 2022, проте був перенесений у зв'язку зі смертю 96-річної королеви Єлизавети ІІ.

[ + – ] Белла Хадід у Лондоні

Під час показу Burberry креативний директор модного дому Рікардо Тіші віддав шану покійному британському монарху та згадав про Україну, випустивши на подіум моделей у синьо-жовтих нарядах.

[ + – ] Показ нової колекції Burberry у Лондоні

Нагадаємо, Белла Хадід продемонструвала трендове осіннє взуття.

Також Фокус детальніше писав про показ нової колекції Burberry у столиці Великобританії.