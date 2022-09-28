Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Стиль життя

Белла Хадід показала, як носити джинси на низькій посадці (фото)

Белла Хадід, Белла Хадід стиль, Белла Хадід образи, Белла Хадід лондонський тиждень моди, джинси на низькій посадці
Фото: Соцмережі | Белла Хадід

Знаменитість повертає моду на образи з нульових.

Related video

25-річна американська супермодель Белла Хадід продемонструвала вдалий варіант поєднання джинсів на низькій посадці для осені 2022. Про це пише Рlotek.

Зірка подіумів палестинського походження відвідала показ нової колекції Burberry у Лондоні. Для виходу у світ модель обрала пісочний топ з довгими рукавами та відкритим животом, вільні світлі джинси на низькій посадці з чорним ременем. На ногах моделі були темні чоботи на підборах.

Як аксесуари до вересневого аутфіту у столиці Великобританії Белла Хадід обрала чорну сумочку та сонцезахисні окуляри у стилі нульових, образи з якого зірка подіумів часто демонструє при виході на публіку.

Сам показ Burberry повинен був пройти у межах Лондонського тижня моди на початку осені 2022, проте був перенесений у зв'язку зі смертю 96-річної королеви Єлизавети ІІ.

Белла Хадід у Лондоні

Під час показу Burberry креативний директор модного дому Рікардо Тіші віддав шану покійному британському монарху та згадав про Україну, випустивши на подіум моделей у синьо-жовтих нарядах.

Показ нової колекції Burberry у Лондоні

Нагадаємо, Белла Хадід продемонструвала трендове осіннє взуття.

Також Фокус детальніше писав про показ нової колекції Burberry у столиці Великобританії.