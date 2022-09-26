Жовто-блакитний та жалобний паради. Як минув показ Burberry у Лондоні (фото, відео)

На подіумі згадали про Україну та вшанували пам'ять королеви Єлизавети ІІ.

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У Лондоні відбувся показ нової колекції модного дому Burberry. Трансляція заходу була доступна в YouTube.

Подіумом пройшлися моделі, які продемонстрували одяг з капсули BurberrySS23. Зокрема до камер вийшла російська модель та хороша подруга креативного директора дому Рікардо Тіші — Ірина Шейк.

[ + – ] Блакитно-жовтий парад під час модного показу Burberry Фото: Скріншот

Показ мав відбутися ще під час Лондонського тижня моди, проте його відклали у зв'язку зі смертю королеви Великобританії Єлизавети ІІ 8 вересня 2022.

Модну прем'єру у столиці королівства закрили моделі в блакитно-жовтих вбраннях, після яких на подіум вийшли "траурні" манекенники у чорних образах. Судячи з кольорів, під час модного показу згадали про Україну та вшанували пам'ять покійного британського монарха.

[ + – ] Показ Burberry

Зазначимо, що Burberry — це британський преміальний виробник одягу, аксесуарів та парфумів. Обличчям бренду фактично є російська модель Ірина Шейк, яка тривалий час мешкає та працює у США. Зірка подіумів часто демонструє вбрання від британського бренду.

[ + – ] Ірина Шейк у показі Burberry

Креативним директором Burberry є італійський модельєр Рікардо Тіші, який очолив модний дім у березні 2018. До цього він працював на бренд Givenchy.

[ + – ] Показ Burberry у Лондоні

Нагадаємо, як під час Лондонського тижня моди вшанували пам'ять покійної королеви Єлизавети ІІ.