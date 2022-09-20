Конвалії та британський прапор. Як під час Лондонського тижня моди вшанували пам'ять королеви Єлизавети

Модне шоу відбулося, попри трагічну ситуацію в королівстві, проте про королеву нагадував практично кожен бренд.

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Під час Лондонського тижня моди дизайнери зі світовим ім'ям віддали шану покійній королеві Єлизаветі ІІ. Зокрема вони пригадали улюблені квіти британського монарха та вкотре подякували їй за все.

Відкрив тиждень моди показ колекції дизайнера Харріса Ріда для однойменного бренду Harris Reed. Серед різноманітних сюрреалістичних образів (сукні із хвостами русалок та кумедні головні убори) дизайнер представив зворушливий образ нареченої, який мав відсилання до королеви Єлизавети. На подіум вийшла англійська модель Лілі Макменамі з букетом конвалій у руках — улюблених квітів покійного монарха.

[ + – ] Harris Reed на Тижні моди у Лондоні

Згодом на лондонському подіумі з'явився британський прапор. Модель, котра представляла бренд Ділари Фіндікоглу, продемонструвала образ "королеви" — світла корсетна сукня з елементами прапору Великобританії.

Ділара Фіндікоглу — лондонська дизайнерка з турецьким корінням.

[ + – ] Бренд Ділари Фіндікоглу на Тижні моди у Лондоні

Особливо жалобним став жест бренду Daniel W. Fletcher.На подіум вийшов модель в чорному штанному костюмі з траурною пов'язкою на руці. Сам дизайнер зазначав, що померла королева багато значила для більшості британців, тому важливо віддати шану їй.

[ + – ] Daniel W. Fletcher на Тижні моди у Лондоні

Тим часом Джонатан Андерсон завершив показ своєї колекції образом, у якому подякував монарху за все. На подіум вийшла модель у чорній жалобній футболці з написом "її Величність Королева 1926-2022. Дякуємо".

[ + – ] Бренд Джонатана Андерсона на Тижні моди у Лондоні

Нагадаємо, 19 вересня 2022 відбувся похорон королеви Єлизавети ІІ, на який прибули політики з усього світу.

Також Фокус писав про підтримку України королевою Великобританії.