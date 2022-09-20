Ландыши и британский флаг. Как во время Лондонской недели моды почтили память королевы Елизаветы

Модное шоу состоялось, невзирая на трагическую ситуацию в королевстве, однако о монархе напоминал практически каждый бренд.

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Во время Лондонской недели моды дизайнеры с мировым именем отдали честь покойной королеве Елизавете II. В частности, они вспомнили любимые цветы британского монарха и в очередной раз поблагодарили ее за все.

Открыл неделю моды показ коллекции дизайнера Харриса Рида для одноименного бренда Harris Reed. Среди разнообразных сюрреалистических образов (платья с хвостами русалок и забавные головные уборы) дизайнер представил трогательный образ невесты, у которого была отсылка к королеве Елизавете. На подиум вышла английская модель Лили Макменами с букетом ландышей в руках – любимых цветов покойного монарха.

[ + – ] Harris Reed на Неделе моды в Лондоне

Впоследствии на лондонском подиуме появился британский флаг. Модель, представлявшая бренд Дилары Финдикоглу, продемонстрировала образ "королевы" — светлое корсетное платье с элементами флага Великобритании.

Дилара Финдикоглу – лондонская дизайнер с турецкими корнями.

[ + – ] Бренд Дилары Финдикоглу на Неделе моды в Лондоне

Особенно траурным стал жест бренда Daniel W. Fletcher. На подиум вышел модель в черном брючном костюме с траурной повязкой на руке. Сам дизайнер отмечал, что умершая королева много значила для большинства британцев, поэтому важно отдать ей уважение.

[ + – ] Daniel W. Fletcher на Неделе моды в Лондоне

Тем временем Джонатан Андерсон завершил показ своей коллекции образом, в котором поблагодарил монарха за все. На подиум вышла модель в черной траурной футболке с надписью "Ее Величество Королева 1926-2022. Спасибо".

[ + – ] Бренд Джонатана Андерсона на Неделе моды в Лондоне

Напомним, 19 сентября 2022 состоялись похороны королевы Елизаветы II, на которые прибыли политики со всего мира.

Также Фокус писал о поддержке Украины королевой Великобритании.