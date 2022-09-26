Желто-голубой и траурный парады. Как прошел показ Burberry в Лондоне (фото, видео)

На подиуме вспомнили Украину и почтили память королевы Елизаветы II.

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В Лондоне прошел показ новой коллекции модного дома Burberry. Трансляция мероприятия была доступна в YouTube.

Подиумом прошлись модели, продемонстрировавшие одежду из капсулы BurberrySS23. В частности, к камерам вышла российская модель и хорошая подруга креативного директора дома Рикардо Тиши — Ирина Шейк.

[ + – ] Желто-голубой парад во время модного показа Burberry Фото: Скриншот

Показ должен быть пройти еще во время Лондонской недели моды, однако его отложили в связи со смертью королевы Великобритании Елизаветы II 8 сентября 2022.

Модную премьеру в столице королевства закрыли модели в голубовато-желтых нарядах, после которых на подиум вышли "траурные" манекенщики в черных образах. Судя по цветам, во время модного показа вспомнили Украину и почтили память покойного британского монарха.

[ + – ] Показ Burberry

Отметим, что Burberry — это британский премиальный производитель одежды, аксессуаров и духов. Лицом бренда фактически является российская модель Ирина Шейк, длительно проживающая и работающая в США. Звезда подиумов часто демонстрирует наряды от британского бренда.

[ + – ] Ирина Шейк в показе Burberry

Креативным директором Burberry является итальянский модельер Рикардо Тиши, возглавивший модный дом в марте 2018 года. До этого он работал на бренд Givenchy.

[ + – ] Показ Burberry в Лондоне

Напомним, как во время Лондонской недели моды почтили память покойной королевы Елизаветы II.