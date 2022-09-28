Белла Хадид показала, как носить джинсы на низкой посадке (фото)

Знаменитость возвращает моду на образы из нулевых.

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25-летняя американская супермодель Белла Хадид продемонстрировала удачный вариант сочетания джинсов на низкой посадке для осени 2022. Об этом пишет Рlotek.

Звезда подиумов палестинского происхождения посетила показ новой коллекции Burberry в Лондоне. Для выхода в свет модель выбрала песочный топ с длинными рукавами и открытым животом, свободные джинсы на низкой посадке с черным ремнем. На ногах модели были темные сапоги на каблуке.

Как аксессуары к сентябрьскому аутфиту в столице Великобритании Белла Хадид выбрала черную сумочку и солнцезащитные очки в стиле нулевых, образы из которого звезда подиумов часто демонстрирует при выходе на публику.

Сам показ Burberry должен был пройти в рамках Лондонской недели моды в начале осени 2022, однако был перенесен в связи со смертью 96-летней королевы Елизаветы II.

[ + – ] Белла Хадид в Лондоне

Во время показа Burberry креативный директор модного дома Рикардо Тиши отдал честь покойному британскому монарху и вспомнил об Украине, выпустив на подиум моделей в сине-желтых нарядах.

[ + – ] Показ новой коллекции Burberry в Лондоне

Напомним, Белла Хадид продемонстрировала трендовую осеннюю обувь 2022.

Также Фокус подробнее писал о показе новой коллекции Burberry в столице Великобритании.