Тренды осени 2022. Белла Хадид продемонстрировала стильную обувь для холодных дней (фото)
Знаменитость возвращает в моду хорошо известные угги.
25-летняя американская супермодель Белла Хадид возвращает угги в моду. Об этом пишет Daily Mail.
Звезда подиумов палестинского происхождения прогулялась по Нью-Йорку со своим бойфрендом, арт-директором Марком Калманом. На романтическую прогулку знаменитость надела ультракороткие шорты, которые удачно подчеркнули подтянутую фигуру модели, и белую футболку с принтом, которую соединила с байкерской кожаной курткой с голубыми вставками.
К сентябрьскому аутфиту Белла Хадид добавила трендовый светлый шопер, футуристические очки и гетры. Однако изюминкой лука стали короткие горчичные угги. Советуем обратить внимание на этот тип обуви, ведь американская супермодель всегда задает модные тренды. Угги можно носить как осенью-весной, так и зимой, в зависимости от погоды и ваших пожеланий.
Тем временем спутник звезды подиумов выбрал для выхода темное худи, под которое надел светлую футболку, и свободные бриджи в клетку.
Напомним, Белла Хадид продемонстрировала стильное и комфортное платье для прогулки осенью 2022.
Также Фокус писал о главных трендах осени 2022, которые накануне собрала в одном образе Белла Хадид.