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Стиль жизни

Тренды осени 2022. Белла Хадид продемонстрировала стильную обувь для холодных дней (фото)

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Фото: Getty Images | Белла Хадид

Знаменитость возвращает в моду хорошо известные угги.

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25-летняя американская супермодель Белла Хадид возвращает угги в моду. Об этом пишет Daily Mail.

Звезда подиумов палестинского происхождения прогулялась по Нью-Йорку со своим бойфрендом, арт-директором Марком Калманом. На романтическую прогулку знаменитость надела ультракороткие шорты, которые удачно подчеркнули подтянутую фигуру модели, и белую футболку с принтом, которую соединила с байкерской кожаной курткой с голубыми вставками.

К сентябрьскому аутфиту Белла Хадид добавила трендовый светлый шопер, футуристические очки и гетры. Однако изюминкой лука стали короткие горчичные угги. Советуем обратить внимание на этот тип обуви, ведь американская супермодель всегда задает модные тренды. Угги можно носить как осенью-весной, так и зимой, в зависимости от погоды и ваших пожеланий.

Белла Хадид и Марк Калман в Нью-Йорке

Тем временем спутник звезды подиумов выбрал для выхода темное худи, под которое надел светлую футболку, и свободные бриджи в клетку.

Напомним, Белла Хадид продемонстрировала стильное и комфортное платье для прогулки осенью 2022.

Также Фокус писал о главных трендах осени 2022, которые накануне собрала в одном образе Белла Хадид.