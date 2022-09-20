Тренды осени 2022. Белла Хадид продемонстрировала идеальное платье для прогулки (фото)

Знаменитость удачно соединила в одном образе стиль и комфорт.

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25-летняя американская супермодель Белла Хадид продемонстрировала идеальное платье для теплой осени 2022. Снимками в новом стильном аутфите звезда подиумов поделилась в своих соцсетях.

Знаменитость палестинского происхождения вышла на публику в приталенном платье серого цвета с эффектным вырезом на спине, длинными бежевыми рукавами и акцентными полосками спереди. На ногах Беллы Хадид были черные массивные кожаные ботинки.

В качестве аксессуаров к осеннему аутфиту модель добавила необычные серьги в форме сердец, узкие трендовые очки и темную винтажную сумочку Chanel. Волосы звезда собрала в аккуратный пучок, дополнив лук нейтральным макияжем.

[ + – ] Белла Хадид

Такое платье станет идеальным вариантом для теплых осенних дней, ведь сочетает стиль и комфорт. 25-летняя Белла Хадид часто демонстрирует удобные луки для прогулок и фотосессий, а ее фанаты внимательно следят за каждым модным выходом знаменитости.

[ + – ] Белла Хадид

Напомним, Белла Хадид в начале осени примерила яркий весенний образ, разбавивший холодные осенние будни.

Также Фокус писал о главных трендах осени 2022, которые накануне в одном образе продемонстрировала Белла Хадид.