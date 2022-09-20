Тренди осені 2022. Белла Хадід продемонструвала ідеальну сукню для прогулянки (фото)

Знаменитість вдало поєднала в одному образі стиль та комфорт.

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25-річна американська супермодель Белла Хадід продемонструвала ідеальну сукню для теплої осені 2022. Знімками в новому стильному аутфіті зірка подіумів поділилася у своїх соцмережах.

Знаменитість палестинського походження вийшла на публіку в приталеній сукні сірого кольору з ефектним вирізом на спині, довгими бежевими рукавами та акцентними стрічками спереду. На ногах Белли Хадід були чорні масивні шкіряні чоботи.

Як аксесуари до осіннього аутфіту модель додала незвичайні сережки у формі сердець, вузькі трендові окуляри та темну вінтажну сумочку Chanel. Волосся зірка зібрала в охайний пучок, доповнивши лук нейтральним макіяжем.

[ + – ] Белла Хадід

Така сукня стане ідеальним варіантом для теплих осінніх днів, адже поєднує в собі стиль та комфорт. 25-річна Белла Хадід часто демонструє зручні луки для прогулянок та фотосесій, а її фанати уважно слідкують за кожним модним виходом знаменитості.

[ + – ] Белла Хадід

Нагадаємо, Белла Хадід на початку осені приміряла яскравий весняний образ, який розбавить холодні осінні будні.

Також Фокус писав про головні тренди осені 2022, які напередодні в одному образі продемонструвала Белла Хадід.