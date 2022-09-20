Тренди осені 2022. Белла Хадід продемонструвала ідеальну сукню для прогулянки (фото)
Знаменитість вдало поєднала в одному образі стиль та комфорт.
25-річна американська супермодель Белла Хадід продемонструвала ідеальну сукню для теплої осені 2022. Знімками в новому стильному аутфіті зірка подіумів поділилася у своїх соцмережах.
Знаменитість палестинського походження вийшла на публіку в приталеній сукні сірого кольору з ефектним вирізом на спині, довгими бежевими рукавами та акцентними стрічками спереду. На ногах Белли Хадід були чорні масивні шкіряні чоботи.
Як аксесуари до осіннього аутфіту модель додала незвичайні сережки у формі сердець, вузькі трендові окуляри та темну вінтажну сумочку Chanel. Волосся зірка зібрала в охайний пучок, доповнивши лук нейтральним макіяжем.
Така сукня стане ідеальним варіантом для теплих осінніх днів, адже поєднує в собі стиль та комфорт. 25-річна Белла Хадід часто демонструє зручні луки для прогулянок та фотосесій, а її фанати уважно слідкують за кожним модним виходом знаменитості.
Нагадаємо, Белла Хадід на початку осені приміряла яскравий весняний образ, який розбавить холодні осінні будні.
Також Фокус писав про головні тренди осені 2022, які напередодні в одному образі продемонструвала Белла Хадід.