Белла Хадід в одному образі показала головні тренди осені 2022 (фото)

Знаменитість продемонструвала одну з найтрендовіших зачісок сезону.

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25-річна американська супермодель Белла Хадід показала в одному образі найголовніші тренди осені 2022. Про це пише Daily Mail.

Зірка подіумів та глянців палестинського походження прогулялася Нью-Йорком у яскравій короткій футболці, світлих вільних штанах у клітинку та кремовій шкіряній куртці. Образ Белла Хадід доповнила масивними сережками, трендовими окулярами, гірчичною сумкою та перлинним кольє у вигляді серця. Зокрема маленькими акцентними деталями стали світлий манікюр та каблучка на пальці американської зірки.

Проте головною родзинкою вересневого аутфіту знаменитості стала зачіска — дві косички з 2000-х та чубчик. Наразі така зачіска набуває все більшої популярності. Її приміряють супермоделі та акторки при виході на публіку.

[ + – ] Белла Хадід у Нью-Йорку

Як елементи одягу, як аксесуари, так і зачіска 25-річної Белли Хадід перебувають наразі на піку моди. А оскільки супермодель постійно задає тренди на цікаві та стильні образи, він точно не залишиться осторонь уваги мільйонної аудиторії знаменитості.

[ + – ] Белла Хадід у Нью-Йорку

Нагадаємо, Белла Хадід продовжила літо у вересні та приміряла купальник у вигляді скатертини.

Також Фокус писав про яскравий образ для осені 2022, який напередодні продемонструвала Белла Хадід.