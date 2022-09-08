Белла Хадід продемонструвала купальник у вигляді скатертини (фото)

Знаменитість продовжує літо, попри осінь на календарі.

25-річна американська супермодель палестинського походження Белла Хадід продемонструвала купальник у вигляді скатертини. Знімками в літньому образі вона поділилася у своїх соцмережах.

Зірка подіумів відправилася на відпочинок зі своїм бойфрендом, арт-директором Марком Калманом. Закохані каталися на серфінг-дошці в океані. Для романтичного вікенду Белла обрала відвертий купальник з принтом у вигляді скатертини — вишивка у стилі печворк.

Як аксесуари до аутфіту модель обрала підвіску з місячного каменю та інші численні прикраси.

Окрім цікавого купальника, зірка подіумів та глянців палестинського походження додала ще одну родзинку до свого луку — вона висвітлила брови (beauty-тренд останніх місяців).

[ + – ] Белла Хадід

Знаменитість ніяк не підписала свою нову публікацію, проте вона за добу зібрана майже два мільйони лайків.

Підписники супермоделі засипали її схвальними коментарями та компліментами.

[ + – ] Белла Хадід Фото: bellahadid

"Ти ангел, Белло", "тіло моєї мрії", "Так добре бачити твоє щастя!!! Моє серце повне любові. Люблю тебе безкінечно 🤍", — пишуть фоловери Хадід.

Нагадаємо, 25-річна Белла Хадід продемонструвала ідеальний джинсовий образ для осені 2022.

Також Фокус писав про елегантну фотосесію Белли Хадід та Кендалл Дженнер для ювілейного випуску відомого глянцю.