Белла Хадід продемонструвала купальник у вигляді скатертини (фото)
Знаменитість продовжує літо, попри осінь на календарі.
25-річна американська супермодель палестинського походження Белла Хадід продемонструвала купальник у вигляді скатертини. Знімками в літньому образі вона поділилася у своїх соцмережах.
Зірка подіумів відправилася на відпочинок зі своїм бойфрендом, арт-директором Марком Калманом. Закохані каталися на серфінг-дошці в океані. Для романтичного вікенду Белла обрала відвертий купальник з принтом у вигляді скатертини — вишивка у стилі печворк.
Як аксесуари до аутфіту модель обрала підвіску з місячного каменю та інші численні прикраси.
Окрім цікавого купальника, зірка подіумів та глянців палестинського походження додала ще одну родзинку до свого луку — вона висвітлила брови (beauty-тренд останніх місяців).
Знаменитість ніяк не підписала свою нову публікацію, проте вона за добу зібрана майже два мільйони лайків.
Підписники супермоделі засипали її схвальними коментарями та компліментами.
"Ти ангел, Белло", "тіло моєї мрії", "Так добре бачити твоє щастя!!! Моє серце повне любові. Люблю тебе безкінечно 🤍", — пишуть фоловери Хадід.
Нагадаємо, 25-річна Белла Хадід продемонструвала ідеальний джинсовий образ для осені 2022.
Також Фокус писав про елегантну фотосесію Белли Хадід та Кендалл Дженнер для ювілейного випуску відомого глянцю.